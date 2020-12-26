屯赤隧道｜乘客點坐先最慳　6巴士線12.28行新路　車費最多減近半

屯赤隧道公路將於明日（27日）通車，政府預料來往屯門南和機場只需10分鐘。除駕駛人士可使用，乘搭公共交通工具市民亦可受惠。6條龍運往返機場的巴士線，將於隧道通車翌日，即12月28日改行屯赤隧道。由於車程有望縮短三至四成，部分巴士路線更將減價近半。《香港01》整理通車後，巴士服務的最新安排，方便讀者使用新路。

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屯門6巴士線率先改行屯赤隧道 A33P線將取消

12月28日起，即通車翌日。5條原有從屯門到機場的龍運巴士線，將會改道轉行屯赤隧道，分別為A33、A33X、E33、E33P及NA33；另會新設A34線，由洪水橋（洪元路）到機場。九巴早前表示，會與運輸署會審視通車後車流，之後元朗、北區的巴士線亦會改道行駛屯赤隧道。不過現時的A33P線則會取消。

另外，運輸署亦提醒，巴士路線調整後，不再途經青嶼幹線，乘客將不能在青嶼幹線收費廣場巴士站轉乘其他路線。乘搭相關路線往返屯門與東涌西或東涌北的乘客，需要在東涌市中心或機場轉乘；至於往返屯門與迪士尼樂園的乘客，可乘搭龍運E33，或E33P號線，於東涌市中心轉乘鐵路。

車程大幅縮短 時間節省三至四成

政府早前透露，通車後往返屯門南和機場只需10分鐘，較現時縮短約20分鐘。根據運輸署之前向區議會提交文件表示，巴士路線調整後，車程及時間大約可節省30%至40%。

▼改道後的行車路線▼

車程縮短 車費減近半

屯赤隧道毋須收費，隨着來往屯門及機場的車程縮短，巴士車費亦可相應調減，以A線巴士為例，會由原本的27.7元，減至15元，幾乎減價一半；E線巴士亦一律下調至12元。雖然青嶼幹線亦於屯赤隧道通車後豁免收費，不過九巴早前透露，相關巴士線的收費「企硬」不會調減。

屯門赤鱲角隧道轉車站將同步啟用 部分路線轉乘設優惠

另外，位於屯門赤鱲角隧道公路的巴士轉乘站（「屯門–赤鱲角隧道轉車站」），亦將於12月28日啟用，上述6條巴士路線均會於轉乘站設站，以便乘客轉車往返大嶼山及屯門的不同目的地。龍運指，乘客於轉乘站轉乘指定組合路線，可享巴士轉乘折扣優惠，部分更可免費轉乘；而現時龍運「A」線與路線S64、S64X、S65，及九巴路線的巴士轉乘計劃將繼續適用。