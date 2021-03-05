天文台料周末有霧又有雨　將軍澳單車館公園櫻花盛開添粉紅

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-05 17:38

一連多日天色昏暗，天文台預測周末仍然多雲，有幾陣驟雨，沿岸有霧；而東北季候風會在下周初至中期，為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，下周三（10日）預測市區最低氣溫，將降至18度。

白霧雨紛飛，多區櫻花盛開為灰白天色增添粉紅色彩，其中每年「花見」主要場所之一的將軍澳單車館公園，園內五棵鐘花櫻桃及一棵吉野櫻已經開花，吸引不少市民及攝影愛好者在雨中賞花及拍攝。

▼將軍澳單車館公園的櫻花盛開▼

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天文台預料，受潮濕海洋氣流影響，明日廣東沿岸有霧，料一道低壓槽會於華南北部形成，並在明日逐漸靠近沿岸，令到區內有驟雨及雷暴。至於其後的東北季候風，會在下周初至中期，為廣東沿岸帶來稍涼天氣。

一連多日天色昏暗，天文台預測周末仍然多雲，有幾陣驟雨。（資料圖片）

根據最新天氣預測，明天（6日）多雲，有幾陣驟雨，沿岸有霧，稍後局部地區或有雷暴，周日亦大致多雲，初時有幾陣雨，沿岸有霧，兩日最高相對濕度達95%。

（天文台網頁截圖）

至於下周三（10日），天文台預測市區最低氣溫將降至18度，大致多雲。早晚有幾陣微雨。而下周後期天氣稍有好轉，下周四（4日）起，短暫或部分時間有陽光。