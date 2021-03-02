上月平均氣溫19.8度成歷來第三熱　天文台料季候風殺到天氣稍涼

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春回大地，近日本港天氣潮濕。天文台預測，東北季候風會在未來一、兩日為華南沿岸，帶來稍涼天氣，預料明日（3日）市區最低氣溫攝氏18度，打鼓嶺得15度，該區風勢亦較大及有幾陣雨。受一股潮濕海洋氣流影響，接近周末廣東沿岸有霧。天文台亦預料，未來8日亦多雲，市民要與陽光暫別。

另外，根據天文台資料，剛過去的2月，平均氣溫達19.8度，成為有紀錄以來第三高，而歷來最熱的2月則為2009年的20.5度。

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▼2月21日南昌公園黃花風鈴木盛開▼

近日天氣回暖，春暖花開。天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸。本港方面，今早大部分地區氣溫，比昨日低一、兩度。天文台預測，今日（2日）部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩至清勁偏北風，稍後東風增強。

展望未來一、兩日稍涼，風勢頗大及有幾陣雨，接近周末潮濕有霧。受另一股東北季候風及其補充影響，下周初至中期，華南地區天氣稍涼。明日大致多雲，氣溫介乎18至21度，流浮山、屯門、石崗等區只得16度，打鼓嶺則僅15度；相對濕度為75%至90%。

周五（5日）是廿四節氣中的「驚蟄」，代表雷鳴開始多，把土裡的蟲子都驚醒而鑽出來，象徵萬物更新，生機盎然。天文台料周五大致多雲，有幾陣雨，晚上沿岸有霧；氣溫介乎20至24度。

▼2020年驚蟄鵝頸橋打小人▼

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▼年初三赤口及情人節　車公廟人頭湧湧▼

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