天氣｜今日最低17度　大致天晴乾燥　未來一兩日早上清涼

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東。天文台預測，本港今日（2月17日）初時部分時間多雲。日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低50%，氣溫介乎17至21度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日風勢頗大，早上清涼。星期三（19日）雲量較多。本周後期部份時間有陽光。



圖為截至2月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月13日 本港天色轉好▼



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受清勁至強風程度東北季候風影響

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來兩三日影響華南沿岸。而一道雲帶會在本周中期覆蓋廣東。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南，周末至下周初該區早晚清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月17日凌晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼大帽山郊野公園內的紅梅在1月底已盛開▼



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明日「雨水」部份時間有陽光 下周一低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（18日）為二十四節氣的「雨水」，部份時間有陽光，與周三（19日）均介乎16至19度。其中周三早晚有一兩陣微雨。周四（20日）及周五（21日）均短暫或部份時間有陽光，最低氣溫16度。

周六（22日）及下周日（23日）均短暫或部份時間有陽光，早晚清涼，均介乎15至19度。下周一（24日）早上相當清涼，日間乾燥，進一步跌至14至18度之間。下周二（25日）仍早上清涼，大致多雲，有一兩陣雨，料介乎15至19度。