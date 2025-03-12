天氣｜今日早晚有微雨　最高26度及晚有薄霧　隨後一兩日天氣潮濕

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（3月12日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光及相當溫暖，最高氣溫約26度。晚上沿岸有薄霧，相對濕度最高約95%，吹和緩東風。



天文台展望，隨後一兩日天氣潮濕，沿岸有霧。星期四（13日）日間相當溫暖。星期六（15日）稍後至星期日（16日）轉吹偏北風，氣溫逐步下降。下周初天氣乾燥，早晚清涼。



圖為截至3月12日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



+ 20

冷鋒周六橫過及帶來驟雨 下周初轉涼及乾燥

天文台指出，一股海洋氣流會在今明兩日為廣東沿岸帶來潮濕有霧的天氣，預料較潮濕的偏東氣流會在星期五（14日）影響該區。

一道冷鋒會在星期六稍後橫過華南沿岸，該區有幾陣驟雨，廣東內陸地區有雷暴。受隨後的乾燥東北季候風影響，下周初該區天氣轉涼，天色較為明朗。

▼3月6日寒冷 多區降至12度或以下▼



+ 1

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月12日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至周六濕度均95%或以上 下周一跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（13日）至周六（15日）相對濕度均達95%或以上，其中明日更達100%。明日料大致多雲，日間部份時間有陽光及相當溫暖，早晚有一兩陣微雨，沿岸有霧，介乎21至27度。

周五大致多雲，有一兩陣雨，能見度較低，介乎20至23度。周六（15日）有幾陣驟雨，早晚能見度較低，最低氣溫稍跌至19度，最高有25度。

下周日（16日）至下周三（19日）均早晚清涼，部份或短暫時間有陽光及乾燥。其中下周一 （17日）介乎14至19度；其餘數日則介乎15至20度。下周四（20日）仍早上清涼，料大致天晴，日間乾燥，回升至16至22度。