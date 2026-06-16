晾衣技巧｜天文台料未來兩天有狂風驟雨　1招曬毛巾快乾1倍防罨味

天文台預測受一道低壓槽影響，未來一兩日仍有大驟雨及狂風雷暴，直至本周後期驟雨才逐漸減少。每逢落雨，最令人頭痛的便是洗好的毛巾、厚被難以晾乾，更糟糕的是，時間一長還容易有「罨味」，如果想衣服晾乾得更快，原來只需一個動作就可以令衣物比平時快乾一倍。



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天文台料未來一兩日繼續有雨及狂風雷暴

一道低壓槽會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區仍有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於本週後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節至下周初天色好轉，下周一開始天氣漸轉酷熱，氣溫高達攝氏33度。

天文台9天天氣預測。

下雨天，洗好的衣服肯定難乾，時間一長更會產生「罨味」，到底有什麼方法可以快速乾衣？日本家務知識頻道「裏技俱樂部」曾分享過一個方法，在不用其他工具輔助下，只需一個動作就可以令毛巾和厚被晾乾時間快一倍，如果想在室內乾衣，不妨參考！

日本家務知識頻道「裏技俱樂部」教授一個動作可令毛巾和厚被晾乾時間快一倍。（裏ワザ倶楽部Youtube影片截圖）

晾衣技巧｜簡單1招 提升乾衣速度

影片所介紹的方法十分簡單，只需要將毛巾及厚被晾曬的角度從原本的垂直改為橫向，接著扭轉45度，形成一個向下的三角形即可。

測試人員在影片中使用兩塊濕度和款式一樣的毛巾作比較，結果發現，平常的晾曬方法需要3小時才能晾乾，而使用「三角形」方法晾曬的毛巾，只需1個半小時便乾透，時間足足短了一半！

「三角形」晾法可以將水分集中在衣物的角位，加快整體的曬乾速度。（裏ワザ倶楽部Youtube影片截圖）

晾衣技巧｜三角晾乾法 水分集中更快乾！

影片中解釋了「三角形」方法晾曬衣服為何可以提升乾衣速度。原來較厚的衣服即使經過洗衣服脫水，仍會殘留較多的水分，從而影響晾乾效率。傳統的晾曬方法令水分停留在毛巾的下方，而「三角形」晾法可以將水分集中在衣物的角位，加快整體的曬乾速度。

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