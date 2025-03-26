天氣｜今早沿岸有薄霧　日間炎熱最高28度　未來一兩日較潮濕

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台指出，本港今早（3月26日）沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾降至1,000米左右。天文台預測，本港今日大致天晴，相對濕度最高達95%。早上最低氣溫約21度，日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望，未來一兩日日間炎熱，天氣較為潮濕。星期五（28日）稍後至星期六（29日）初時轉吹東北風，有幾陣驟雨，氣溫下降，周末期間天氣清涼。



圖為截至3月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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冷鋒最快周五橫過 周末至下周初清涼

天文台指出，一股炎熱的偏南氣流會在今明兩日逐漸影響廣東沿岸，該區天氣較為潮濕，部份地區有薄霧。預料一道冷鋒會在星期五（28日）稍後至星期六（29日）初時橫過華南沿岸，該區有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初廣東天氣清涼。

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月26日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明至周六濕度最高95% 周日跌至16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（27日）仍日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，介乎22至28度，至周六（29日）的相對濕度均最高達95%。周五（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，能見度較低，氣溫稍回落至20至27度。

周六轉涼，與下周日（30日）均大致多雲，有一兩陣雨。周六跌至17至21度；周日為16至19度，與下周一（31日）均早上清涼，下周一最低僅16度、最高21度。

下周二（4月1日）初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至17至23度。下周三（4月2日）及周四（4月3日）部份時間有陽光，進一步氣溫回升，周四最高有26度。