天氣過山車｜下周初炎熱連4 天達28度　下周六再轉涼一夜急跌12度

受高空反氣旋影響，中國東南部及南海北部天色良好。天文台表示，今日(22 日)天晴。日間相當溫暖及非常乾燥。吹輕微至和緩東至東北風。展望:未來一兩日持續天晴，日間非常乾燥及相當溫暖，日夜溫差頗大。下周中期日間炎熱。



根據天文台九天天氣預報、下周一至四(24日至27日)最高氣温達28度，值得留意是下周六天氣又轉涼，最低15度，較早一日最高的27度、相差12 度。



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季候風影響下周後期有驟雨及降溫

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區風勢微弱，日夜溫差頗大。而一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，部分地區能見度較低及潮濕，日間炎熱。預料一股東北季候風會在下周後期抵達華南，該區天氣轉涼，有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。受該季候風影響，下周初廣東沿岸早上天氣仍然清涼。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月22日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一至四日間炎熱最高28度 下周六有雨最低氣温15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（23日）天晴，日間相當溫暖及非常乾燥。氣温介乎18至27度。相對濕度低至35%。下周一(24日）至下周四(27日)均日間炎熱，最低氣温逐漸上升，下周一為19度、下周四升至23度。一連四天最高氣温均達28度。下周一至下周三，局部地區能見度較低。其中下周四有一兩陣驟雨，能見度較低。

下周五（28日）漸轉吹東北風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣温回落至介乎20至27度。下周六（29日）起至隨後一兩天，均大致多雲有一兩陣雨，天氣再度轉涼。下周六及下下周日(31 日)均最低15度，較早一日的最高氣温相差12度。隨後的周日(31日)早上仍清涼，氣温微升至16至21 度。