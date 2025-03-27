天氣｜今明有驟雨薄霧　日間炎熱均達28度　周末轉涼跌至17度

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今早（3月27日）大致多雲，局部地區有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧，最低氣溫約22度，相對濕度最高達95%。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約28度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，明日（28日）天氣炎熱及能見度較低，亦有幾陣驟雨。稍後至星期六（29日）初時轉吹東北風，氣溫下降，周末至下周初天氣清涼。



圖為截至3月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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冷鋒最快周五橫過 周末至下周初清涼

天文台指出，受一股偏南氣流影響，今明兩日廣東沿岸日間炎熱，天氣較為潮濕，部份地區有薄霧。而一道冷鋒會在星期五向南移近華南沿岸，該區會有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。預料該冷鋒會在星期五稍後至星期六初時橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初該區天氣清涼。

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月27日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周二均有雨 清明節最高27度

據天文台的九天天氣預報，明日（28日）至下周二（4月1日）均大致多雲及有雨，明日及周六（29日）相對濕度達95%。明日有幾陣驟雨，能見度較低，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎20至28度。周六轉涼，與下周日（30日）均有一兩陣雨。周六跌至17至21度；周日為16至19度。周日及下周一（31日）均早上清涼，下周一最低16度。

下周二（4月1日）日間部份時間天色明朗，氣溫回升至17至23度。下周三（4月2日）至下周五（4月4日）的清明節均部份時間有陽光，氣溫從下周三最低19度，逐日升至清明節的最低21度；最高氣溫則由周三的25度，逐日升至清明節的最高27度。