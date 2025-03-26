天氣過山車｜天文台料冷鋒周五晚過境　一夜急跌11度　清明節27度

本港今日（26日）不少地區下午氣溫上升至攝氏28度或以上，天文台預測未來兩日市區日間氣溫仍會上升至28度。不過「天氣過山車」、「倒春寒」效應又要來了，一道冷鋒會在星期五（28日）向南移近華南沿岸，天文台預測當日下午氣溫開始逐步下降，至午夜20度不保，到星期六（29日）清晨將低見17度，即一夜急跌11度；自動分區天氣預報顯示，料北區打鼓嶺星期六清晨降至13度，日間回升至21度；下周日（30日）市區最低16度。



4月4日是清明節，天文台預測今年不會雨紛紛，料當日部份時間有陽光，市區日間氣溫最高27度，拜山的孝子賢孫要留意防曬散熱。



3月26日天晴溫暖。在尖沙咀海旁，市民及遊客不期然地用手遮太陽。(梁鵬威攝）

3月26日天晴溫暖。在尖沙咀海旁，市民及遊客不期然地用手遮太陽。(梁鵬威攝）

3月26日天晴溫暖。在尖沙咀海旁，市民及遊客不期然地用手遮太陽。(梁鵬威攝）

橫瀾島今最高達30.7度 打鼓嶺及上水逾29度

本港連日來天晴和暖，雖是初春，但近日有些地區日間已錄得30度高溫。天文台今日（26日）下午錄得市區（天文台尖沙咀總部）最高26.6度，南面外海的橫瀾島最達30.7度，北區打鼓嶺升至29.7度、上水最高29.5度，大埔大美督也曾升至29.2度。

3月26日天晴溫暖。在尖沙咀海旁，有市民及遊客開傘擋太陽。(梁鵬威攝）

3月26日天晴溫暖，天文台尖沙咀總部下午錄得最高攝氏26.6度，不少市民及遊客趁出來在海旁享受春日。(梁鵬威攝）

周四周五市區料最高28度

天文台指受一股偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸日間炎熱，天氣較為潮濕，部份地區有薄霧。九天天氣預報顯示，天文台預測明日（27日，星期四）部份時間有陽光，局部地區有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，日間炎熱，市區氣溫介乎22至28度，星期五氣溫介乎20至28度。

天文台3月26日下午4時半更新九天天氣預報，料3月29日清涼，4月4日清明節部份時間有陽光。(天文台圖片）

3月26日天晴溫暖。在尖沙咀海旁，有市民及遊客吃馳名軟雪糕「消暑」。(梁鵬威攝）

3月26日天晴溫暖。在尖沙咀海旁，有市民及遊客吃馳名軟雪糕「消暑」。(梁鵬威攝）

天文台指一道冷鋒會在星期五向南移近華南沿岸，該區會有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。預料該冷鋒會在星期五稍後至星期六（29日）初時橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初該區天氣清涼。

天文台3月26日下午4時半更新九天天氣預報，料3月29日氣溫比3月28日低11度，其後至4月4日清明節，氣溫回升。(天文台圖片）

周五半天氣溫跌9度 周六清晨降至17度

天文台預測周五及周六天氣變化大，料周五由吹微風2級，晚上轉吹東至東北風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨，能見度較低，日間短暫時間有陽光及炎熱。自動分區天氣預報顯示，料市區氣溫會由當日下午2時，由28度開始下跌，到午夜降至19度。

天文台預測星期六大致多雲，有一兩陣雨，風力增強，吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級，市區清晨氣溫最低17度，天氣轉涼，新界地區再低幾度，打鼓嶺料降至13度。

3月26日天晴溫暖，天文台尖沙咀總部下午錄得最高攝氏26.6度。(梁鵬威攝）

3月26日天晴溫暖，天文台尖沙咀總部下午錄得最高攝氏26.6度。(梁鵬威攝）

預測清明節部份時間有陽光

天文台預測氣溫由下周日（30日）起，從谷底16度回升，大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼。其後每日回升1至3度，4月4日清明節料氣溫介乎21至27度，吹東風3至4級，部份時間有陽光。