天文台預報｜周五最高氣溫再調升見29度　周六急跌12度　清明26度

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台表示今日(27日)部份時間有陽光。日間炎熱。稍後局部地區有一兩陣驟雨。晚上沿岸有薄霧。吹輕微至和緩偏南風。展望: 明日(28日)天氣炎熱及能見度較低，亦有幾陣驟雨。稍後至星期六初時轉吹東北風，氣溫下降，周末至下周初天氣清涼。



根據天文台九天天氣預報，明日的最高氣温調升至29度，周六(29日)最低氣温下降至17度、一夜急跌12度。下周五(4月4日)清明節，預測部份時間有陽光，介乎20至26度。



天文台預測今日(3月27日)炎熱，稍後局部地區有一兩陣驟雨。晚上沿岸有薄霧。(李秋玲攝)

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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冷鋒最快周五橫過 周末至下周初清涼

天文台表示，受偏南氣流影響，明日(28日)廣東沿岸日間炎熱，天氣較為潮濕，能見度頗低。而一道冷鋒會在明日向南移近華南沿岸，該區會有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。預料該冷鋒會在明日稍後至星期六初時橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初該區天氣清涼及有一兩陣雨。隨著季候風逐漸被較乾燥的偏東氣流取代，下周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升。

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月27日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

根據天文台的九天天氣預報，明日（28日）至下周二（4月1日）均大致多雲及有雨，明日炎熱，介乎20至29度，日夜温差9度。初時能見度頗低，相對濕度與周六均達95%。周六(29日)天氣轉涼，有一兩陣雨，最低跌至17度，與早一日的最高氣温急跌12度。

下周日(30日)及下周一(31 日)早上仍清涼，有雨，最低氣温再跌至16度，最高分別19度，20度。下周二（4月1日）日間部份時間天色明朗，氣溫回升至17至22度。

天文台預報未來九天最低及最高氣温圖( 天文台網頁截圖)

下周三（4月2日）至下周六（4月5日）均部份時間有陽光，氣溫從下周三最低18度，逐日升至清明節(4月4日)的最低20度；最高氣溫則由周三的24度，逐日升至清明節的最高26度。下周六氣温維持在20至26度。