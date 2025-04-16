天文台｜復活節假期料炎熱潮濕有雨　下周中至後期低壓槽帶來驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，廣東地區天色良好。天文台今日(16日)預測本港大致天晴，下午炎熱及乾燥。吹和緩偏東風。展望未來兩三日天氣較為潮濕。



根據天文台九天天氣預報，周五(18日) 起為一連4天復活節假期，料首三天均有幾陣驟雨，短暫時間有陽光及早上沿岸有薄霧。下周一(21日)最後一天假期則天晴及日間炎熱。最高氣温達29度。



天文台今日(16日)預測未來兩三日天氣較為潮濕。星期五起復活節連4天假期，料首三天有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。下周一則大致天晴及炎熱。(資料圖片/周令知攝)

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天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日逐漸影響廣東沿岸，該區天氣較為潮濕，日間炎熱，並在接近周末為廣東帶來幾陣驟雨。隨着高空反氣旋在下周初稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。預料一道低壓槽會在下周中至後期為廣東帶來驟雨及雷暴。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月16日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日為二十四節「穀雨」 料日間炎熱最高29度

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）部份時間有陽光，日間炎熱，料介乎22至28度。周五（18日）是耶穌受難節，至下周日（20日）復活節均有驟雨薄霧，短暫或部份時間有陽光。周五介乎23至27度，周六（19日）至下周二（22日）均日間炎熱，周六氣温上升至24 至28度。而二十四節氣「穀雨」的周日至下周二 ，均介乎24至29度。下周二局部地區有驟雨。

天文台今日(16日)預測，本港未來兩三日天氣較為潮濕。星期五(18日)及星期六(19日)有幾陣驟雨。

下周三（23日）至下周五（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍微回落。其中下周三介乎23至28度。下周四及五、料最低氣温均跌至22 度，最高則逐日下跌、分别27，26度。