母親節天氣｜天文台料有驟雨　部份時間天色明朗及乾燥　最低20度

【明日的天氣／天文台／母親節天氣／低壓槽／狂風雷暴】天文台表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正逐漸移入南海北部。此外，華中氣壓正在上升，預料一道冷鋒會在明日(10 日)於華南北部形成，並在明晚橫過沿岸地區。預測明日驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。早上氣溫約25度，日間最高氣溫約28度。初時吹微風，明晚北風增強，氣溫逐步下降至午夜最低約23度。



天文台展望：星期日(11 日)母親節初時仍有驟雨，天氣稍涼，最低氣溫在20度左右。星期一天色好轉，日間乾燥。隨後一兩日天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



天文台表示，今日(9日)正午時分，本港多處地區錄得約10毫米雨量。(倪清江攝)

天文台預測本港地區今日(9 日)大致多雲，間中有驟雨。(倪清江攝)

冷鋒及乾燥季候風影響 下周初早上稍涼

天文台預料一道冷鋒明日(10 日)會在華南北部形成，並在明日稍後橫過廣東沿岸。受隨後乾燥的東北季候風影響，下周初華南地區早上稍涼，天色好轉。而一股偏南氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區日間天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

天文台預測明日(10 日) 間中有驟雨及幾陣雷暴，晚上北風增強，氣溫開始下降。(黃浩謙攝)

天文台預測明日(10 日) 間中有驟雨及幾陣雷暴，晚上北風增強，氣溫開始下降。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台今早上午11 時30分預報未來九天天氣、(天文台網頁截圖)

天文台未來九天最低及最高氣温預測。(天文台截圖)

▼5月9日 天文台多次發出特別天氣提示▼



+ 3

下周四至周日最高31度

根據天文台九天天氣預報，明日（10日）間中有驟雨及幾陣雷暴，部份地區雨勢較大，吹東北風3級，稍後5級，離岸及高地間中6 級。晚上氣溫開始下降。天文台調低早前預測，料明日氣温跌至介乎23度至28度。

周日（11日）母親節初時有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗及乾燥，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6 級。預料最低氣溫跌至20度、最高26度。相對濕度介乎55%至95%。

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



+ 2

下周一（12日） 大致天晴，日間乾燥，料介乎22至28度。下周二（13日）起一連六日均有驟雨，均部份或短暫時間有陽光。下周二及下周三（14日）最高29度；下周四(15日) 至再下一個周日（18日）均日間炎熱，最高31度，最低26、27度。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼

