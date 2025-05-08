天氣｜今日有幾陣驟雨　最高約30度　明起天氣漸轉不穩定

天文台今晨（5月8日）指出，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。本港今早部份地區錄得約5毫米雨量。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30度，相對濕度最高90%；吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風。



天文台展望，明日（9日）稍後至星期六（10日）天氣漸轉不穩定及有驟雨。隨後一兩日驟雨逐漸減少，氣溫稍為下降。



圖為截至5月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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低壓槽靠近 周末期間有驟雨及雷暴

天文台指出，預料現時影響廣東沿岸的偏東氣流會逐漸被一股偏南氣流取代，今明兩日廣東沿岸天氣炎熱及有幾陣驟雨。而一道低壓槽會在明日靠近華南沿岸地區，並在周末為該區帶來驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風影響，下周初華南地區天色好轉，氣溫稍為下降。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月8日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二至五最高均30度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）至下周日（11日）均有驟雨及雷暴，明日炎熱最高31度。下周一（12日）及下周二（13日）部份時間有陽光，下周一最高28度，下周二至下周五（16日）最高氣溫均在30度或以上，其中下周四（15日）達31度。 下周三及周四均有一兩陣驟雨，下周五則有幾陣驟雨。