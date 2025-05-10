五月天冷鋒｜天文台料今晚橫過香港降溫　日間稍後及晚上狂風雷暴

【明日的天氣／天文台／母親節天氣／冷鋒／狂風雷暴／五月天】市民今晚（10日，星期六）提出外出慶祝母親節（11日，星期日），或到啟德體育園觀看五月天演唱會，要留意天氣轉差。天文台預料一道冷鋒今日會在華南北部形成，並在今晚橫過沿岸地區，日間稍後及晚上驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大。



乾燥東北季候風緊隨冷鋒之後，天文台預測今晚氣溫逐步下降，明日（11日）母親節早上，市區(尖沙咀總部）降至攝氏20度，較今日日間預測最高29度，大跌9度；其他各區明早大多20度不保。若最終錄得低於20.2度，將是2000年以來，近四分一世紀最清涼母親節。



5月10日早上部份時間天色明朗，天文台料日間稍後及晚上驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。

與低壓糟相關的雷雨區5月8日上午影響香港，至中午後天色才好轉。（黃浩謙攝）

與低壓糟相關的雷雨區5月8日上午影響香港，至中午後天色才好轉。（黃浩謙攝）

與低壓糟相關的雷雨區5月8日上午影響香港，至中午後天色才好轉。（黃浩謙攝）

▼5月9日 雷雨區中午後離港天色好轉▼



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預測冷鋒今日在華南北部形成 東北季候風令氣溫驟降

一道低壓糟昨日（9日）上午為港帶來大雨，天文台預料一道冷鋒今日會在華南北部形成，並在今晚橫過香港在內的沿岸地區，會有驟雨及雷暴。受隨後乾燥的東北季候風影響，下周初華南地區早上稍涼，天色逐漸好轉。而一股偏南氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區日間天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

天文台4月10日清晨5時50分更新九天天氣預報，料周末天氣甚麼，母親節清涼，下周天晴炎熱。(天文台圖片）

天文台預測日間稍後及晚上部份地區雨勢較大 午夜市區約23度

天文台九天天氣預報顯示，預測今日氣溫介乎20至29度，吹微風2級，晚上冷鋒過境後，轉吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，即3號風球強風風力；料大致多雲，有幾陣驟雨，早上部份時間天色明朗，日間稍後及晚上驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大，晚上晚上北風增強，氣溫逐步下降，午夜降至約23度。

星期六珠江口一帶受強降雨影響的時段及位置仍有分歧。（天文台圖片）

天文台科學主任周四（8日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《母親節天氣錦囊》文章，已預料今日（10日）有冷空氣向華南擴展，加上高空西風槽幫助對流發展，配合良好的水汽輸送，華南沿岸地區會有驟雨及雷暴，部份地區雨勢頗大。

但不同電腦模式的預報，對珠江口一帶受強降雨影響的時段及位置仍有分歧。其中英國電腦模式預測較強降雨持續影響沿岸地區，日本電腦模式則顯示珠江口一帶有強降雨，而人工智能模式「伏羲」則料降雨較弱且集中在中午之後。

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天文台自動分區天氣預報顯示，5月11日早上7時市區（天文台尖沙咀總部）等幾個地區跌至20度，其他各區均20度不保。(天文台圖片）

預測母親節市區降至20度 或成本世紀暫時最涼母親節

明日是母親節，天文台自動分區天氣預報顯示，早上7時天文台尖沙咀總部、黃竹坑及機場降至20度，其他地區大多降至19，石崗及流浮山低至18度，打鼓嶺料跌至17度。

五月天冷鋒南下並不多，因此多數母親節（5月第二個星期日）較溫暖至炎熱。天文台資料顯示，氣溫最低母親節為1901年5月12日，錄得17.9度；自1999年錄得18.6度後，2000年千禧年至今四分一世紀，最低都有20度，若明日低於2023年5月14日母親節錄得的20.2度，將是千禧年以來，本世紀最低溫母親節。

天文台預測明日日間市區氣溫回升至26度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲，初時有幾陣驟雨，下午部份時間天色明朗及乾燥。

綜合不同電腦模式預測，5月11日母親節驟雨減少的時間仍有不確定性。（天文台圖片）

下周中起日間炎熱 氣溫升至31度

不過這股冷空氣影響不長，天文台預測下周一（12日）起氣溫回升，大致天晴，氣溫最高28度，日間乾燥；下周二及三（13及14日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫最高29度；由下周四（15日）至周末，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，氣溫升至31度。