熱帶氣旋名單新增布里、海星及天馬 取代舊有杜蘇芮、蘇拉及海葵
天文台今日（28日）公布，國際組織颱風委員會第57屆會議通過西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，今年增3個新名字，包括「布里Bori」、「海星Saobien」及「天馬Tianma」，取代舊有曾造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」，三個新名字分別由韓國、越南及中國提出。
超強颱風蘇拉2023年9月1日晚正面襲港，天文台晚上改發9號風球。颱風「海葵」雖未直接對本港造成破壞，其殘餘相關的低壓槽卻帶來「世紀暴雨」，本港多區出現嚴重水浸。
新名字解作大麥、海星及中國古代神話中飛馬
颱風委員會為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的組織。
新名字具不同意義，由韓國提出的「Bori」代表大麥，即Barley的韓語讀音，中譯跟音譯「布里」；由越南提出的「Saobien」，代表一種通常呈星形的棘皮無脊椎動物，中譯採用「海星」；由中國提出的「天馬Tianma」代表中國古代神話中的飛馬。
被取代的3個舊有名字「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」，都曾造成重大人命傷亡和經濟損失，根據慣例，颱風委員會會考慮將這些熱帶氣旋除名。
▼2023年7月26日 部份官方氣象機構對杜蘇芮預測路徑圖▼
超強颱風「杜蘇芮」於2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索。「杜蘇芮」亦在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣。
▼2023年9月1日 超強颱風蘇拉眼壁完整▼
超強颱風「蘇拉」於2023年8月下旬為菲律賓北部帶來狂風暴雨，造成至少兩人死亡，超過116萬人受災，經濟損失超過24億菲律賓披索。
▼2023年9月1日 10號風球下的杏花邨▼
▼2023年9月1日 市民白石角海旁感受強勁風雨▼
▼2023年9月1日 市民8號風球下外出玩樂▼
▼9月2日 亞太氣象機構修改熱帶氣旋「海葵」預測移動路徑▼
強颱風「海葵」於2023年9月初吹襲中國期間，造成超過159萬人受災，經濟損失超過50億元人民幣。
颱風「海葵」雖未直接對本港造成破壞，其殘餘相關的低壓槽卻帶來「世紀暴雨」，本港多區出現嚴重水浸。工作人員在龍翔道疏通雨水渠，形成小旋渦。
▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼
▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼
▼2023年9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼