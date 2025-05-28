熱帶氣旋名單新增布里、海星及天馬　取代舊有杜蘇芮、蘇拉及海葵

天文台今日（28日）公布，國際組織颱風委員會第57屆會議通過西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，今年增3個新名字，包括「布里Bori」、「海星Saobien」及「天馬Tianma」，取代舊有曾造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」，三個新名字分別由韓國、越南及中國提出。



超強颱風蘇拉2023年9月1日晚正面襲港，天文台晚上改發9號風球。颱風「海葵」雖未直接對本港造成破壞，其殘餘相關的低壓槽卻帶來「世紀暴雨」，本港多區出現嚴重水浸。



2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字

超強颱風蘇拉2023年9月1日晚襲港，天文台在晚上8時15分發出10號風球，有市民到杏花邨感受風暴威力。（廖雁雄攝）

超強颱風蘇拉襲港，天文台在2023年9月1日發出8號風球。打風重災區杏花邨嚴陣以待，不過日間並無風雨，居民如常生活。（歐嘉樂攝）

2023年9月7日晚上至9月8日凌晨暴雨不停，天文台發出黑色暴雨警告信號。重災區柴灣一直未停過，馬路黃泥水浸至大腿以上，有市民涉水而行。（廖雁雄攝)

2023年9月7日晚上至9月8日凌晨暴雨不停，龍翔道近黃大仙中心水浸及膝。（李家傑攝）

熱帶氣旋「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」於2023年的路徑。（政府新聞網截圖）

新名字解作大麥、海星及中國古代神話中飛馬

颱風委員會為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的組織。

新名字具不同意義，由韓國提出的「Bori」代表大麥，即Barley的韓語讀音，中譯跟音譯「布里」；由越南提出的「Saobien」，代表一種通常呈星形的棘皮無脊椎動物，中譯採用「海星」；由中國提出的「天馬Tianma」代表中國古代神話中的飛馬。

國際組織颱風委員會第57屆會議通過的3個熱帶氣旋名字及意義。(天文台網頁圖片)

香港天文台所提供的熱帶氣旋名字。（天文台圖片）

被取代的3個舊有名字「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」，都曾造成重大人命傷亡和經濟損失，根據慣例，颱風委員會會考慮將這些熱帶氣旋除名。

▼2023年7月26日 部份官方氣象機構對杜蘇芮預測路徑圖▼



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2023年颱風杜蘇芮致中國建築物受損嚴重。（視覺中國）

2023年颱風杜蘇芮過後，廈門街頭，環衛工人正在清理吹到的大樹。（視覺中國）

超強颱風「杜蘇芮」於2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索。「杜蘇芮」亦在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣。

▼2023年9月1日 超強颱風蘇拉眼壁完整▼



超強颱風蘇拉2023年9月1日晚襲港，天文台在晚上8時15分發出10號風球，屋苑內一棵高大南洋衫倒塌。（廖雁雄攝）

超強颱風蘇拉2023年9月1日晚正面襲港，天文台晚上改發9號風球。有市民專程到吐露港白石角海旁，感受愈來愈強勁風雨。（梁鵬威攝）

超強颱風蘇拉2023年9月1日晚正面襲港，天文台晚上改發9號風球。有市民專程到吐露港白石角海旁，感受愈來愈強勁風雨。（梁鵬威攝）

超強颱風蘇拉襲港，天文台2023年9月1日發出8號風球，不過下午仍有遊客及市民到尖沙咀海傍玩樂，偶而遇到大風。（余俊亮攝）

超強颱風「蘇拉」於2023年8月下旬為菲律賓北部帶來狂風暴雨，造成至少兩人死亡，超過116萬人受災，經濟損失超過24億菲律賓披索。

▼2023年9月1日 10號風球下的杏花邨▼



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▼2023年9月1日 市民白石角海旁感受強勁風雨▼



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▼2023年9月1日 市民8號風球下外出玩樂▼



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▼9月2日 亞太氣象機構修改熱帶氣旋「海葵」預測移動路徑▼



強颱風「海葵」於2023年9月初吹襲中國期間，造成超過159萬人受災，經濟損失超過50億元人民幣。

颱風「海葵」雖未直接對本港造成破壞，其殘餘相關的低壓槽卻帶來「世紀暴雨」，本港多區出現嚴重水浸。工作人員在龍翔道疏通雨水渠，形成小旋渦。

2023年9月7日晚上至9月8日凌晨暴雨不停，天文台發出黑色暴雨警告信號。重災區柴灣一直未停過雨，路上滿是死火車輛及停駛巴士。（廖雁雄攝)

龍翔道近黃大仙中心情況。（李家傑攝）

林村河碗碗外黃泥水洶湧澎湃。（翁鈺輝攝）

▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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▼2023年9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



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