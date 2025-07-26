多圖｜周五傍晚雷暴變「黑色星期五」　3小時1萬次閃電震撼

本港周五（25日）傍晚突風雲變色，原本的日落紅霞瞬間變成烏雲，強風夾雜暴雨由新界東向西橫掃，天文台由晚上6時半起，在3小時內先後多次發出特別天氣提示，再發出黃色及紅色暴雨警告，並曾預測會出有冰雹。



天文台今日錄得2,931次雲對地閃電及6,933次雲間閃電，合共約1萬次，幾乎全都在暴雨期間錄得。夜空閃爍不停，雷聲震撼。閃電一時劈落地上，一時在夜空「炸開」，為這個另類「黑色星期五」，以天為幕上映一場「閃電詠香江」，本港各區都有不少人拍攝到閃電景況。



天文台預測本港周六及日（26及27日）兩日天氣酷熱，最高33度，而高溫會觸發雷雨。



7月25日傍晚天色突變，圖為18:07攝於太子道，當時向九龍東方向，有大片雲團發展。（Walter Leung攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

天文台傍晚6時半發出特別天氣提示，預警將有猛烈陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，應立刻到安全地方躲避，預料本港在短期內可能受冰雹影響。

原本的紅霞，瞬間變成烏雲。在將軍澳風力急增，捲起樹葉。

7月25日傍晚天色突變，圖為18:59至19:01暴雨到來初時攝於大埔，可見一片烏雲，仍看到紅霞。（Cy Lee攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，圖為18:30左右在將軍澳拍攝，紅霞變烏雲，並風力急增。（倪清江攝）

7月25日本港錄得2,931次雲對地閃電及6,933次雲間閃電，主要在傍晚6時至晚上9時錄得。（天文台圖片）

由6時半變天後，新界東開始有雷暴。在將軍澳先是數分鐘旱天雷，閃電及雷聲接連出現，5分鐘後暴雨來到，橫風橫雨，有閃電及雷聲伴隨。

全日2,931次雲對地閃電及6,933次雲間閃電中，主要在傍晚6時至晚上9時錄得。雲對地閃電最多在下午6至7時，而雲間閃電最頻密在晚上7至8時。

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為18:45攝於港島東。（Richard Chen攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為18:48攝於港島東。（Candy Chan攝及提供圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為18:48攝於港島東。（Candy Chan攝及提供圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為20:05攝於九龍東。（Ho Tsz Ching Rita攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為19:15攝於九龍。（Sammy Chan攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為19:00至21:00攝於黃大仙。（Nick Choy攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為19:00至21:00攝於黃大仙。（Nick Choy攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為20:50攝於青衣。（苦明攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為21:10攝於東涌。（Tom Hung攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為攝於十八鄉。（Bob Lui攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

7月25日下午6時至9時本港錄得2,901次雲對地閃電，八成、2,328次在新界東錄得。（天文台圖片）

在較危險的2,931次雲對地閃電中，幾乎都在下午6時至9時錄得，佔了2,901次。當中八成在發生在新界東，新界西及大嶼山各約200次，而港島則佔151次。

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為19:05攝於吐露港。（Benny Hon攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為19:49攝於烏溪沙。（Camay Yeung攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。（Denise Den攝及提供圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為20:45攝於北區。（劉沙姐攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為20:35攝於大埔大美督燒烤場附近。（Remington Yu攝／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為20:06攝於粉嶺。（Legrix Aveiro Victor攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為20:06攝於粉嶺。（Legrix Aveiro Victor攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

7月25日傍晚天色突變，行雷閃電不斷，不少市民拍攝到閃電「劈」落地或「炸開」烏雲情況。圖為18:48攝於將軍澳。（倪清江攝）

天文台指廣東地區今明兩日（26日及27日）天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於周末期間形成。天文台預料該廣闊低壓槽會在下周中至後期逐漸向北移向華南沿岸，並為該區帶來驟雨。

天文台預測本港周六及日（26及27日）兩日天氣酷熱，最高33度，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。天文台預測周六大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴；周日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。到下周一(28日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。

一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響南海中北部，預料會在下周中至後期逐漸向北移向華南沿岸，並為該區帶來驟雨。天文台預測下周二（29日）起大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。