天文台料有弱低壓區香港以南逾400公里經過　四風共舞未能形成

【打風／天文台／hko／颱風／范斯高／竹節草／羅莎】天文台指在過去一兩日，一個大型的季風渦旋在西北太平洋建立，發展出三個熱帶氣旋范斯高、竹節草和羅莎，都不會直接影響香港。天文台周五（25日)表示，部分電腦模式預料在周末期間會有一低壓區在海南島附近形成，並向東橫過南海北部，但不會出現「四風共舞」。



天文台根據最新預報資料，絕大部分電腦模式均顯示該潛在低壓區會相當弱，或者僅維持一個西南風波動的形態，在香港以南超過400公里經過，因此即使該潛在低壓區形成，預料不會對香港構成直接威脅，這些在季風槽上形成的較弱低壓區僅為「季風低壓」。



內地中央氣象台預測指，還將有一至兩個熱帶氣旋生成。



7月25日正午12時的衛星雲圖顯示，三個熱帶氣旋都在同一個季風渦旋內。（天文台圖片）

7月25日晚上22:40衞星圖顯示多個位置有強對流天氣。(天文台圖片)

范斯高和竹節草產生「藤原效應」 較大可能合併成「季風低壓」

天文台科學主任（黃逸雋 郭于庭）周五晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《三旋共舞》文章，預料現時位於東海的范斯高（已減弱為熱帶低氣壓）會移向中國東南沿岸並逐漸減弱，而在呂宋北部附近的竹節草（已減弱為熱帶風暴）會橫過台灣以東海域並移向琉球群島一帶，亦會逐漸減弱。

文章指范斯高和竹節草現時相距約700公里並會逐漸靠近，在「藤原效應」的影響下，較強的竹節草會牽引著較弱的范斯高，令其移動速度減慢。隨着兩個熱帶氣旋進一步減弱和接近，有頗大機會合併成為一個較大的低壓區，但這個低壓區性質上近於「季風低壓」，根據現時評估，預料未能發展為一個新的熱帶氣旋。

料羅莎會在茫茫大海上度過餘生

另一方面，在香港2,000多公里外，在關島附近的羅莎將向偏北方向橫過西北太平洋，會在茫茫大海上度過餘生。天文台指這三個熱帶氣旋都不會直接影響香港。

熱帶氣旋竹節草已減弱為熱帶風暴，7月25日20時集結在香港以東約890公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。(天文台圖片)

熱帶氣旋范斯高已減弱為熱帶低氣壓，7月25日20時集結在香港之東北偏東約890公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

天文台一名科學主任7月25日乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身。（天文台FB圖片）

天文台一名科學主任7月25日乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身。（天文台FB圖片）

天文台一名科學主任7月25日乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身。（天文台FB圖片）

當時飛機所在的衛星雲圖。（天文台FB圖片）

熱帶氣旋羅莎7月25日晚集結在關島以北。(天文台圖片)

最新預報：海南島附近低壓區會相當弱 者僅維持波動形態

上篇天氣隨筆《東一隻、西一隻？》提到，部分電腦模式預料在周末期間會有一低壓區在海南島附近形成，並向東橫過南海北部。

文章指，根據最新預報資料，絕大部分電腦模式均顯示該潛在低壓區會相當弱，或者僅維持一個西南風波動的形態，在香港以南超過400公里經過。因此即使該潛在低壓區形成，預料不會對香港構成直接威脅。

天文台指，即使廣東電腦模式預測該低壓區會有一條閉合等壓線，亦不代表它是一個熱帶氣旋，這些在季風槽上形成的較弱低壓區僅為「季風低壓」。

電腦模式顯示潛在低壓區會相當弱或者僅維持西南風波動型態。（天文台圖片）

季風低壓和熱帶氣旋

天文台指在北半球的夏季，衛星雲圖上有時會出現一條滿佈深厚雲團、連綿數千公里長的帶狀區域（附圖黃色虛線圈），氣象學上稱為「熱帶輻合帶」，而位於南海至印度洋的一段又叫做「季風槽」。由於南北兩側分別吹著西南季風及東北信風這兩支「對頭風」（見圖藍色箭頭），季風槽上容易爆發對流活動，並發展成低壓區，統稱為季風低壓。

雖然季風低壓與成熟熱帶氣旋兩者都有旋轉環流，但結構上有明顯差別（附表）。至於前者會否演變成後者的問題，就要視乎大氣環境（垂直風場差異、水氣輸送、海水溫度、高空輻散等）是否配合。2016年8月17日早上在廣東西部沿岸海域生成的熱帶低氣壓便是一個成功演變的例子。

季風低壓和熱帶氣旋差別。（天文台圖片）

2016年8月16日中午的衛星雲圖（來源：日本氣象廳／天文台圖片）

天文台指，隨着西北太平洋的大型季風渦旋逐漸北移，華南沿岸會受廣闊低壓槽影響，下星期一至星期二該區驟雨會增多。

天文台7月26日凌晨00:00更新九天天氣預報，預測周六日日間酷熱，7月29日起有雨。（天文台圖片）

天文台表示，廣東地區周六及日（26及27日）兩日天氣酷熱，最高33度，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。天文台預測周六大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴；周日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。到下周一(28日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。

一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響南海中北部，預料會在下周中至後期逐漸向北移向華南沿岸，並為該區帶來驟雨。天文台預測下周二（29日）起大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。