黑雨1年內生效次數、8月最高雨量同破紀錄　雲對地閃電逾12000次

今年香港迎來一個多雨的夏天，於7月29日出現今年首場黑雨，雖然隨後一兩日天氣稍為好轉，但自上週六（8月2日）開始天氣持續不穩定，發生連場暴雨，天文台需於4日內三次發出黑色暴雨警告信號。連同7月29日的暴雨，今年至今已出現四次黑雨，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。



隨著西南季候風在上週六逐漸增強，為華南沿岸輸送源源不絕的水汽，加上這一兩日有高空擾動靠近，並配合良好的高空輻散，其動力條件令低層空氣更容易向上爬升至大氣頂層，十分有利大雨的發展。在各種合適的大氣條件於沿岸地區配合及維持下，造就了本港這次連場暴雨過程。

黑雨下本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（夏家朗攝）

僅8月初已破1年內最多次黑雨紀錄 點圖放大了解更多：

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回顧8月2日的黑雨

西南季候風上週六漸趨活躍，強雷雨區於當日早上在珠江口一帶持續發展，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，令天文台需要發出黑色暴雨警告信號。本港當日大部分地區錄得超過70毫米雨量，當中新界、九龍及青衣的雨量更超過140毫米。

回顧8月4日晚上至8月5日凌晨時分的黑雨

8月4日晚上一道東西走向的強雷雨區在廣東沿岸地區發展及影響本港，天文台在晚上11:45發出黑色暴雨警告信號。本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而觀塘、西貢及港島部分地區的雨量更超過140毫米。當影響珠江口一帶的雨勢於8月5日凌晨時分逐漸減弱，天文台逐步改發黃色暴雨警告信號。

8月5日早上的黑雨

8月5日早上，廣東西部沿岸的雷雨區仍不斷發展，並向東移動。當珠江口以西的雷雨區進一步發展成更廣闊的強雷雨帶時，天文台再次先後發出紅色暴雨警告和黑色暴雨警告，當中北區、荃灣區及大埔區曾經錄得每小時超過100毫米的大暴雨。

從8月5日午夜12時至下午５時，本港大部分地區累積錄得超過200毫米雨量，而市區及新界東部分地區的雨量更超過300毫米，當中天文台總部的累積雨量破了八月最高日雨量的紀錄，為358.8毫米。

據傳媒報道，這場暴雨令本港多處地區水浸，部分地區出現山泥傾瀉和山洪暴發，多處交通受阻。同時，強雷雨帶亦為本港帶來猛烈陣風及超過12000次雲對地閃電。

這幾次強降雨過程皆有狹長雨帶形成並於廣東沿岸徘徊，而這些雨帶與低層活躍西南季候風相關。有人工智能模式在約一週前已捕捉到這次過程會有東西走向的雨帶覆蓋廣東沿岸，而且其日降雨量的最高值亦與實況相近，儘管分佈未必完全準確，亦能為較早對強降雨作出預測提供基礎。

預料西南季候風及高空擾動仍會在明日（8月6日）為本港帶來不穩定的天氣，初時雨勢有時頗大，市民請繼續保持警覺及留意天文台最新天氣消息。而隨著季候風緩和及高空擾動減弱，本週後期驟雨會逐漸減少，天色好轉及酷熱。

瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸。（下水水facebook專頁）

敬賢里凌晨時份也曾水浸，渠務署已清理。（FACEBOOK下水水圖片）

有小巴乘客要爬窗離開 九華徑舊村成重災區（點圖放大瀏覽）：

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原文：2025年8月初的連場黑雨 作者：當值預報員