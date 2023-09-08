黑雨水浸｜下雨冷知識！為什麼聽到雨聲特別睏倦？專家揭5大原因

有些人聽到下雨聲會特別想睡覺，甚至還有人會用雨聲當成白噪音助眠。專家分析，雨天總是特別睏倦的感覺，背後是因為有這5大原因。



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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾分析「為何雨天，你總是懶懶睏睏的？」主要就是因為雨天的「負離子的增加」，研究人員發現，由於閃電和雨水與空氣之間的摩擦，會在雨天中產生大量負離子，使空氣中的負離子含量會增加，尤其是雷電交加的暴風雨下，會比較容易想睡。且負離子增加，會改變神經系統，交感神經的刺激減少，讓你感到心情舒適穩定。因此，才常會說負離子有鎮定和催眠的作用，能幫助你在雨天，輕鬆入睡的關鍵因素之一。

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黃軒表示，雨滴滴滴答答地落在屋簷或窗戶或樹葉上，這樣聲音，一直重複著，在同一分貝、在同一種旋律和節奏時，人就容易入睡，尤其當雨聲，落在0至20赫茲之間的聲音，往往使人更感到舒適。研究人負發現，當雨聲，傳入人體的大腦時，大腦，會在不知不覺中放鬆，並產生所謂的α波，這個波形與人類睡眠時的大腦狀態非常相近了，才會導致聽到雨聲會想睡覺。

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同時，當陰雨籠罩的天空，陽光會不足，植物的光合作用，也不充分，導致空氣中的含氧量較偏低。這時，大腦會自己意識到，原來身邊的氧氣不足了，就會自動進行保護性調整，大腦就把交感神經興奮性降低，產生睏意。

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另外，人體褪黑激素，是在黑暗中分泌的，陰暗的雨天，烏雲遮擋了陽光、環境變得昏暗，製作出了一個擬黑的環境，大腦就會讓褪黑激素分泌增加，進而使人昏昏欲睡。還有眼睛會產生與睡眠有關的蛋白質，當光線愈亮，這些合成的蛋白質就愈少；光線愈暗，你合成的蛋白質就愈多，這也是，為什麼你在灰暗的雨天時會想睡覺。

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