酷熱天氣｜今日日間市區最高氣溫34度　局部地區有驟雨及狂風雷暴

酷熱天氣警告仍然生效，天文台預測，本港今（7日）大致天晴，日間市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，部分地區極端酷熱，今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高，稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴，吹微風，稍後轉吹和緩偏西風。天文台展望未來數日高溫天氣持續，但局部地區有驟雨，周末期間日間極端酷熱，新界部份地區氣溫達36度或以上。



圖為截至8月7日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本港風勢仍然微弱 今日及未來數日高溫天氣持續

天文台表示，廣東沿岸今日風勢微弱，天色普遍晴朗及酷熱，位於海南島附近的低壓區會在今明兩日大致移向南海中北部，並為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離，預料今日本港風勢仍然微弱，今日及未來數日高溫天氣持續。

本港今（7日）大致天晴，日間市區最高氣溫約34度。（李家傑攝）

凌晨大約5時，強颱風白海豚集結在沖繩島之東北偏東約230公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過琉球群島一帶，移入東海，隨後移向浙江至福建北部一帶。受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末至下周初華南日間極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在下週中期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。

明日至下周六或有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）大致天晴，日間極端酷熱。早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴，去到下周六（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼

