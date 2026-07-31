天文台料今年或刷新最強厄爾尼諾紀錄　極端天氣暴雨高溫等機會增

【天文台／HKO／暴雨／厄爾尼諾／黃雨／紅雨／黑雨】天文台今日（31日）一度發出紅色暴雨警告，並發文引述最新的海洋觀測數據指，今年「超強厄爾尼諾」的發展機會正逐步上升，回顧本港有紀錄以來最強的三次超強厄爾尼諾，有兩次全年總雨量創有紀錄以來新高，當中1997年全年總雨量3343毫米紀錄更維持至今，而最接近一次的2014至2016年，更刷新18項氣候歷史紀錄。



天文台預料，今年全年總雨量正常至偏多的機會較高，另外更可能刷新歷史紀錄，成為自1980年代有衛星記錄以來最強的厄爾尼諾，在氣候暖化的背景下，出現如暴雨、乾旱、高溫等極端天氣的可能性，將進一步增加。



7月31日下午近2時，天文台維持紅色暴雨警告，雷達圖顯示大片雨雲覆蓋本港。（天文台圖片）

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厄爾尼諾(El Niño)是指赤道太平洋中部和東部海面溫度（Sea Surface Temperature，簡稱海溫）變得異常溫暖的自然氣候現象。強厄爾尼諾一般會增加全球不同地區出現異常高溫的可能性，同時會改變個別地區季節性的降雨模式。

天文台︰超強厄爾尼諾發展機會正逐步上升

天文台繼6月29日在網頁「天氣隨筆」專欄中，發表《一次強至超強厄爾尼諾正在形成中》後，其科學主任（謝鈞澍 謝威寶）今日再發表《超強厄爾尼諾似乎在形成中》。文中指出赤道太平洋中部及東部的海面溫度持續上升，預料今年夏末將發展成厄爾尼諾事件，並至少持續至明年年初。

文章引述根據最新的海洋觀測數據，指關鍵海區（尼諾3.4區）在過去兩三個月的升溫幅度顯着，反映發展為「超強厄爾尼諾」（Very Strong El Niño）的機會正逐步上升。

赤道太平洋中部和東部一帶（紅圈位置）海面溫度升幅顯著，顯示厄爾尼諾正快速發展（天文台引用美國國家海洋及大氣管理局-物理科學實驗室圖片）

回顧歷年厄爾尼諾 今年關鍵監測海區升溫幅度最快

文中指出，比較過去三次超強厄爾尼諾，即1982年至1983年、1997年至1998年、2014年至2016年，關鍵海區的海溫距平指數同樣在4月開始逐步上升，並在同年11月至翌年1月達到頂峰，惟初步實況數據顯示，關鍵監測海區的海溫距平指數，本月已達到+2.0度，而4至7月的升溫幅度亦較過去三次歷史事件快。

關鍵監測海區（尼諾3.4區）海溫距平指數實況觀測和集合預報，與過去三次超強厄爾尼諾（即1982-1983年、1997-1998年和2015-2016年）的歷史時序。（天文台圖片）

今年或成1980年代有衛星紀錄以來最強厄爾尼諾 極端天氣機會增

文中又指，世界各地多個氣候模式，除了預測關鍵監測海區未來數月繼續升溫外，該區的海溫距平指數，將達到超強厄爾尼諾級別，於11月頂峰時，峰值甚至有機會超過+3.0度，若預測屬實，將刷新歷史紀錄，成為自1980年代有衛星紀錄以來最強的厄爾尼諾。在氣候暖化的背景下，出現如暴雨、乾旱、高溫等極端天氣的可能性將進一步增加。

厄爾尼諾的海洋影響大氣環流的示意圖。赤道太平洋中部及東部的海溫較正常高（紅色位置）；而赤道太平洋西部的海溫則相對較低（藍色位置）。（天文台圖片）

1982年超強厄爾尼諾︰全年總雨量紀錄創當年歷史新高

文中回顧指，過去三次超強厄爾尼諾為全球不同地區帶來極端天氣事件，隨着科技發展和氣象衛星的出現，1982年的厄爾尼諾是歷史上首次被完整記錄的超強厄爾尼諾事件。澳洲、印尼及菲律賓受持續的下沉氣流影響，出現嚴重乾旱，其中澳洲更遭遇歷史性的叢林大火肆虐。

而本港當年全年總雨量高達3247.5 毫米，創下當時的歷史新高，其中8月受熱帶氣旋黛蒂（Dot）相關的暴雨影響，共5天累積雨量達522毫米，打破當時紀錄。

天文台預料今年全年總雨量正常至偏多的機會較高。（資料圖片）

1997年超強厄爾尼諾︰全年總雨量3343毫米紀錄維持至今

其後1997年的超強厄爾尼諾，印尼因嚴重乾旱引發持續數月的森林大火，濃煙隨大氣環流擴散至馬來西亞、新加坡等地，為多個東南亞國家帶來嚴重煙霞危機。本港當年則再度迎來持續暴雨，全年總雨量錄得破紀錄的3343毫米，至今仍是香港天文台自1884年有記錄以來最高的全年雨量紀錄。

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2014至2016年超強厄爾尼諾︰刷新18項氣候歷史紀錄

至2014年至2016年的超強厄爾尼諾，東南亞多國再次面臨嚴重乾旱，在氣候持續暖化與超強厄爾尼諾的共同影響下，2015年創下當時全球有記錄以來最熱的一年。本港的天氣則與前兩次超強厄爾尼諾不同，全年總雨量只有1874.5毫米，屬於顯着偏少，全年平均氣溫高達24.2度，打破當時的全年平均氣溫最高紀錄。

此外，當年本港亦一共刷新18項與氣候相關的歷史紀錄，當中包括有記錄以來最溫暖的11月。

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天文台料今年全年總雨量正常至偏多的機會較高

文章綜合三次歷史經驗，指出超強厄爾尼諾於發展和演變期間，都會對全球多處地區的天氣和氣候帶來顯著影響，考慮過去的實況觀測，以及厄爾尼諾的最新情況，預料今年全年總雨量正常至偏多的機會較高。

文中又指，隨着氣候持續暖化及與超強厄爾尼諾產生疊加效應，全球出現極端天氣的機會及相關潛在威脅將顯着上升。天文台會繼續密切監測厄爾尼諾的最新發展及影響，市民應時刻留意天文台發佈的最新天氣消息。