白海豚下沉氣流殺到　本港今日市區35度　新界2區38度高過體溫

【打風／天文台／HKO／移動路徑／熱帶低氣壓／強颱風白海豚】酷熱天氣警告仍然生效。受強颱風白海豚外圍下沉氣流，天文台預測今日（8日）大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高約35度，新界再高兩三度，稍後局部地區有驟雨及雷暴，今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。自動分區天氣預報顯示，今日下午2時，上水及石崗升至38度，比人體體溫還要高，而大埔及打鼓嶺也料達37度。



天文台展望未來一兩日持續極端酷熱，部分地區氣溫達37度或以上，但局部地區有驟雨，下周中期高溫天氣持續。



圖為截至8月8日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

受強颱風白海豚外圍下沉氣流影響 極端酷熱或會觸發雷雨

天文台表示，強颱風白海豚會在未來一兩日橫過東海，並移向浙江至福建北部一帶。受其外圍下沉氣流影響，華南地區天色普遍晴朗，天氣極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在下週中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。

在凌晨5時，白海豚集結在沖繩島之西北偏西約130公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過東海。

強颱風白海豚8月8日凌晨2時集結在香港之東北偏東約1,340公里，中心附近最高持續風速每小時165公里。白海豚會在未來一兩日橫過東海，並移向浙江至福建北部一帶。(天文台圖片)

天文台預測，今日（8日）大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高兩三度，稍後局部地區有驟雨及雷暴。（李家傑攝）

上水及石崗下午2時料升至38度 達到人體溫度以上

天文台預測今日（8日）吹西至西北風4級，稍後高地5級，大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴，市區氣溫介乎28至35度，新界再高兩三度。

天文台自動分區天氣預報顯示，今日下午2時絕大部分區域升至35度，西貢、沙田及天水圍升至36度；而大埔及打鼓嶺升至37度，上水及石崗升至38度，達到人體溫度或以上。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月8日下午2時絕大部分區域升至35度，大埔及打鼓嶺升至37度，上水及石崗升至38度，達到人體溫度或以上。

明天的天氣：日間極端酷熱 稍後局部地區有驟雨及雷暴

天文台料明日（9日，星期日）吹西至西北風4級，離岸及高地5級，大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴，氣溫介乎29至36度。

天文台自動分區天氣預報顯示，明日下午3時為最熱時間，多數區域36度或以上，除了天文台尖沙咀總部，將軍澳、西貢、沙田、大埔及坪洲也達36度，天水圍及打鼓嶺升至37度，而上水及石崗再次升至38度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月9日下午3時多數區域36度或以上，上水及石崗再次升至38度。(天文台圖片)

天文台8月8日凌晨3時40分更新九天天氣預報，料未來五日氣溫達酷熱至極端酷熱水平，市區最高33至36度。(天文台圖片）

打鼓嶺、上水及石崗下周一下午料升至37度

九天天氣預報顯示，下周一（10日）仍然達極端酷熱水平，市區氣溫料介乎29至35度，吹西至西北風4級，初時離岸及高地5級，大致天晴。天文台自動分區天氣預報顯示，下午3時大部分區域升至35度或以上，打鼓嶺、上水及石崗升至37度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月10日3時大部分區域升至35度或以上，打鼓嶺、上水及石崗升至37度。(天文台圖片)

到下周二（11日）吹西至西南風3至4級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎39至34度，稍後局部地區有驟雨。下周三（12日）仍熱達酷熱級別，氣溫料介乎28至33度，吹西南風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台8月8日凌晨3時40分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至36度。(天文台圖片）

天文台預測由下周四（13日）起氣溫稍降，下周四至六（15日）市區氣溫回落至介乎27至32度，其後周日（16日）最高31度。

預測下周四及五吹西南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；周六吹西南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；其後周日吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



預料一股西南氣流會在下週中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。

熱帶低氣壓與香港保持距離 發出一號戒備信號機會頗低

另外，位於北部灣的低壓區已增強為熱帶低氣壓，集結在海口以西約160公里，預料向東南移動，時速約15公里，該熱帶低氣壓環流細小，預料會在今日橫過海南島並逐漸減弱，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。除非該熱帶低氣壓採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。天文台會密切監察其強度及動向。