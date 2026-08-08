熱帶低氣壓北部灣生成闖港600公里　天文台料一情況才發一號風球

【打風／天文台／HKO／移動路徑／熱帶低氣壓／強颱風白海豚】天文台今日（8日）凌晨公布，位於北部灣的低壓區已增強為熱帶低氣壓，今早集結在香港西南約600公里。天文台指該熱帶低氣壓環流細小，預料會在今日橫過海南島並逐漸減弱，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。除非該熱帶低氣壓採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。



強颱風白海豚今日續移向浙江至福建北部一帶，其外圍下沉氣流會在今日至下星期一持續為本港帶來極端酷熱的天氣，天文台預測今日市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至35度，部分地區氣溫達37度或以上，預料下周中期高溫天氣持續。



一個熱帶低氣壓8月8日凌晨5時集結在香港之西南偏西約620公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，料橫過海南島並逐漸減弱。（天文台圖片）

天文台預測熱帶低氣壓下午5時移至萬寧市近岸 減弱為低壓區

在上午5時，位於北部灣的熱帶低氣壓集結在海口以西約160公里，預料向東南移動，時速約15公里，橫過海南島並逐漸減弱。天文台預測移路徑圖顯示，該熱帶低氣壓今日登陸海南島，下午5時移至萬寧市近岸，減弱為低壓區，中心附近最高持續風速每小時40公里。

天文台預測，今日（8日）大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高兩三度，稍後局部地區有驟雨及雷暴。（李家傑攝）

強颱風白海豚料周日凌晨港東北約1000公里溫州登陸

在上午5時，白海豚集結在沖繩島之西北偏西約130公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過東海。天文台預測預測移動路徑圖顯示， 白海豚下周一（10日）凌晨在本港東北約1,000公里的溫州，以強颱風級登陸，中心附近最高持續風速每小時165公里。其後減弱為颱風，並向西北移動。

強颱風白海豚8月8日凌晨2時集結在香港之東北偏東約1,340公里，中心附近最高持續風速每小時165公里。白海豚會在未來一兩日橫過東海，並移向浙江至福建北部一帶。(天文台圖片)

圖為截至8月8日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

明日至下周日或有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴，去到下周日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼

