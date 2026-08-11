英仙座流星雨周三晚上10時上演　每小時約20粒　東北方夜空或可見

每年「三大流星雨」之一的英仙座流星雨，將於周四（13日）香港時間早上11時達到高峰期，因此無緣看到。不過明晚（12日，星期三）10時至周四（13日）日出前仍是理想觀賞時間，太空館表示，考慮到本港觀測條件，如天氣配合，當晚每小時最多可見約20粒流星。



根據天文台九天天氣預報，明日大致天晴，加上周四剛好是「朔月」（農曆七月初一）時間，幾乎無法用肉眼看到月光，全晚無月光干擾，觀察條件較好。流星雨輻射點從東北方升起，故此只有望向東北方較暗天空，或有機會看到流星劃過夜空。



太空館表示，周三（12日）晚上10時至周四（13日）日出前向東北方向，可能看到英仙座流星雨，料每小時最多可見約20粒流星。（太空館相片）

太空館：周三晚至周四凌晨全晚無月光干擾 觀測條件良好

太空館表示，英仙座流星雨的輻射點將於周三（12日）晚上約10時從東北方升起，隨住輻射點升高，流星數量亦會隨之增加，觀看時間可至周四（13日）日出前。由於該兩晚正值新月，全晚無月光干擾，觀測條件良好。

雖然今次「天頂每小時出現率」為100顆，但太空館指出，這是個理想化最高值，假設觀測者眼睛已完全適應黑暗、流星雨輻射點在天頂、無月光或雲干擾、觀測地點天空無遮擋且無光污染等，但實際上這種理想條件在香港難以實現。

太空館預計，如天氣配合，當晚每小時最多可見約20粒流星。

太空館表示，周三（12日）晚上10時至周四（13日）日出前，考慮到本港觀測條件，如天氣配合，當晚每小時最多可見約20粒流星。（太空館相片）

太空館將於8月12日晚上10時至11時網上直播英仙座流星雨，讓公眾了解天文知識。

日期：8月12日

時間：晚上10時至11時

講者：香港太空館助理館長

語言：粵語

直播：香港太空館YouTube頻道



英仙座流星雨來自母體彗星109P/斯威夫特－塔特爾

太空館資料顯示，英仙座流星雨來自其母體彗星109P/斯威夫特－塔特爾。彗星在太陽系穿梭時會留下的大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片會一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，該位置被稱為輻射點。當輻射點位於英仙座時，該流星雨便會稱為英仙座流星雨。

英仙座流星雨｜有市民2025年8月12日清晨在元朗拍攝到流星（圖左近邊位）過天空。(Matthew Chin攝及提供)

太空館觀賞英仙座流星雨建議：

1. 在高峰期前後仍有一定的流星數量，只要天氣情況理想，高峰期前後1至2天亦適合觀測。

2. 流星不一定出現在輻射點附近，而且大多數流星並不明亮，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。觀測時應盡量避開其他光源，以免降低眼球對光線的敏感度。

3. 流星只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，以免影響其他觀星人士。

4. 如要拍攝流星，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，需視乎器材的設計及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。善用遙控或延遲拍攝功能，更可避免因相機晃動而令星點影像變形。