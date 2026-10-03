最新天氣｜天文台一度發出黃色暴雨警告　西貢及大嶼山或嚴重水浸

天文台在今日（3日）凌晨4時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。其中西貢區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，目前已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。黃雨警告於上午9時10分取消。



天文台表示，今日（3日）大致多雲及有驟雨，早上雨勢有時頗大及有幾陣雷暴，日間最高氣溫約30度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等，吹和緩偏東風。天文台展望，明日（4日）仍有幾陣驟雨，晚上轉吹清勁北，。隨後兩三日早上稍涼，最低氣溫下降至24度左右，下週中期漸轉天晴乾燥。



圖為截至10月3日凌晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【09:10】天文台於上午9時10分取消黃色暴雨警告。

【04:24】局部地區大雨提示：西貢區及離島區的大嶼山的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

圖為截至10月3日凌晨5時15分，天文台顯示各區過去一小時雨量(毫米)。（天文台網頁圖片）

【04:10】天文台：與高空擾動相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【04:00】天文台發出發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

旺角區凌晨滂沱大雨。（李家傑攝）

【03:50】天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

天文台表示，今日（3日）大致多雲及有驟雨，早上雨勢有時頗大及有幾陣雷暴。（李家傑攝）

【03:45】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【03:00】天文台發出特別天氣提示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴持續在珠江口一帶發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢頗大。市民應留意天氣變化。

天文台表示，今日（3日）大致多雲及有驟雨，早上雨勢有時頗大及有幾陣雷暴。（李家傑攝）

東北季候風補充周日抵達 下周初跌至24度轉乾燥

天文台表示，東北季候風會在今明兩日影響華南，而高空擾動亦會為該區帶來驟雨及雷暴。預料一股東北季候風補充會在明日晚上抵達廣東沿岸，下週初該區風勢較大，驟雨減少。受乾燥的東北季候風持續影響，下週中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。

本港近日天氣不穩，市民撐傘擋雨。（資料圖片）

明日後日均有幾陣驟雨 下周二開始天色轉好

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，晚上有幾陣雷暴，最高氣溫31度，後日（5日）同樣大致多雲，初時有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

下周二天色開始轉好，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，之後一連五日（7日至11日）都是天晴乾燥，當中下周四（8日）正值二十四節氣的「寒露」，最高氣溫30度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月3日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

