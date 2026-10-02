東北季風到 天文台料明日的天氣是部份地區雷暴 下周初低見24度
撰文：石國威
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【天文台／HKO／明天的天氣／東北季風／寒露】東北季候風來了！天文台今早（2日）最新香港九天天氣預報指，東北季候風會在周末期間影響華南，高空擾動亦會為該區帶來驟雨。
香港明日（3日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴。預料一股東北季候風補充會在後日（4日）晚上抵達廣東沿岸，下周初驟雨減少。
然而，受乾燥東北季候風持續影響，下周中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。根據預測，下周二及三（6日及7日），市區最低24度，周四（8日）「寒露」最低25度，日間乾燥。
天文台指，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。同時，東北季候風影響廣東沿岸。香港今午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。吹和緩東至東北風。
明日的天氣｜有幾陣驟雨 初時部份地區驟雨較多及有雷暴
展望周末期間仍有幾陣驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴。星期日晚轉吹清勁北風，隨後兩三日早上稍涼，最低氣溫下降至24度左右。下周中期漸轉天晴乾燥。
下周中後期早上稍涼 內陸地區日夜溫差較大
天文台預料一股東北季候風補充會在星期日晚上抵達廣東沿岸，下周初該區風勢較大，驟雨減少。受乾燥的東北季候風持續影響，下周中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。
根據最新九天天氣預報，下周二及三（6日及7日），市區最低24度，周四（8日）「寒露」最低25度，日間乾燥。
▼天文台九天天氣預報▼
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