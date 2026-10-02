東北季風到　天文台料明日的天氣是部份地區雷暴　下周初低見24度

【天文台／HKO／明天的天氣／東北季風／寒露】東北季候風來了！天文台今早（2日）最新香港九天天氣預報指，東北季候風會在周末期間影響華南，高空擾動亦會為該區帶來驟雨。

香港明日（3日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴。預料一股東北季候風補充會在後日（4日）晚上抵達廣東沿岸，下周初驟雨減少。

然而，受乾燥東北季候風持續影響，下周中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。根據預測，下周二及三（6日及7日），市區最低24度，周四（8日）「寒露」最低25度，日間乾燥。



天文台10月2日上午最新預測稱，一股東北季候風補充會在星期日晚上抵達廣東沿岸，下周初該區風勢較大。（資料圖片/梁鵬威攝）

天文台指，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。同時，東北季候風影響廣東沿岸。香港今午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。吹和緩東至東北風。

明日的天氣｜有幾陣驟雨 初時部份地區驟雨較多及有雷暴

展望周末期間仍有幾陣驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴。星期日晚轉吹清勁北風，隨後兩三日早上稍涼，最低氣溫下降至24度左右。下周中期漸轉天晴乾燥。

天文台指出，今日（2日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。日間最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。（李家傑攝）

下周中後期早上稍涼 內陸地區日夜溫差較大

天文台預料一股東北季候風補充會在星期日晚上抵達廣東沿岸，下周初該區風勢較大，驟雨減少。受乾燥的東北季候風持續影響，下周中後期廣東普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。

根據最新九天天氣預報，下周二及三（6日及7日），市區最低24度，周四（8日）「寒露」最低25度，日間乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台10月2日發出的香港九天天氣預報。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

