乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預料，東北季候風的影響在未來一兩日將會持續。隨著季候風緩和，本周中期沿岸地區日間相當溫暖，內陸地區炎熱。受一股較潮濕偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸有一兩陣雨。



據天文台九天天氣預報，下周一（12月7日）節氣「大雪」當日，最高氣溫達到27度，新界多區更將達到28度。翻查資料，天文台有紀錄最熱的「大雪」是1968年，當日最高氣溫達27.2度。



乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。（資料圖片／方承恩攝）

天文台11月29日上午11時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台11月29日上午11時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台11月29日上午11時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日的天氣：20至24度 大致天晴，早晚部分時間多雲

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，昨日早上發出的紅色火災危險警告一直維持至今，表示火災危險性極高。天文台預料，東北季候風的影響在未來一兩日將會持續。天文台預料，明日（30日）氣溫介乎20至24度，相對濕度介乎60%至85%；吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致天晴，早晚部分時間多雲。

隨著季候風緩和，周二（12月1日）氣溫開始上升，介乎22至25度，相對濕度介乎60%至85%；吹東至東北風4級；大致天晴，早晚部分時間多雲。周三（12月2日）最高氣溫升至26度；吹東至東北風3至4級；部分時間有陽光。周四（12月3日）氣溫進一步上升，介乎23至27度；吹東至東北風3至4級；部分時間有陽光。

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本周後期有雨

受一股較潮濕偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸有一兩陣雨。周五（12月4日）氣溫介乎23至26度，相對濕度介乎75%至95%；大致多雲，早晚有一兩陣雨；日間短暫時間有陽光。周六（12月5日）氣溫維持23至26度，吹東至東南風3至4級；大致多雲，早晚有一兩陣雨；日間短暫時間有陽光。下周日（12月6日）繼續有雨，氣溫升至24至27度；南至東南風3級；大致多雲，早晚有一兩陣雨，部分地區能見度較低；日間部分時間有陽光。

12月7日為節氣「大雪」，市區最高27度，粉嶺、上水、黃竹坑等達28度。（天文台網頁截圖）

12.7「大雪」市區最高27度 粉嶺、上水、黃竹坑達28度

下周一（12月7日）為節氣「大雪」，當日氣溫介乎24至27度；吹南至東南風3級；大致多雲，有一兩陣雨，部分地區能見度較低；日間短暫時間有陽光。自動分區天氣預報則顯示，當日下午粉嶺、石崗、上水、黃竹坑等，氣溫將達到28度。

翻查資料，天文台有紀錄最熱的「大雪」是1968年，當日最高氣溫達27.2度。至於今年能否打破紀錄，暫時機會似乎較微，自動分區天氣預報顯示，當日天文台總部預計氣溫為26度。

下周二（12月8日）氣溫介乎23至26度，相對濕度介乎75%至95%；吹東至東南風3級；大致多雲，有幾陣雨；早晚部分地區能見度較低。