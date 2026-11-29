天文台表示，今日（11月29日）天晴乾燥，日間最高氣溫約24度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，晚上部份時間多雲。吹和緩東北風，東風逐漸增強。天文台展望未來一兩日大致天晴，本周中後期日間相當溫暖。



圖為截至11月29日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今早新界部份地區輻射冷卻較為明顯 氣溫降至12度或以下

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今日（11月29日）繼續為華南帶來晴朗及乾燥的天氣，內陸地區日夜溫差頗大，預料季候風會在本周初逐漸緩和，同時高空反氣旋會為華南帶來大致良好的天氣。

本港方面，由於天朗氣清及風勢較弱，今早新界部分地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至12度或以下。

受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸日間相當溫暖，天氣漸轉潮濕。

天文台表示，今日（11月29日）天晴乾燥，日間最高氣溫約24度，晚上部份時間多雲。吹和緩東北風，東風逐漸增強。（陳永武攝）

下周早晚有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（周一/11月30日）大致天晴，早晚部份時間多雲，氣溫介乎20至24度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月29日凌晨5時25分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

後日（周二/12月1日）大致天晴，早晚部份時間多雲，氣溫介乎21至25度。周三（12月2日）大致多雲，日間部份時間有陽光，氣溫介乎22至25度。周四（12月3日）部份時間有陽光，氣溫介乎23至27度。周五和周六（4日和5日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間或短暫時間有陽光，氣溫介乎23至26度。

下周日（6日）和下周一（7日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，局部地區能見度較低，日間部份時間或短暫時間有陽光，氣溫介乎23至27度。

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