菲律賓以東下周料有熱帶氣旋形成　天文台解畫會否迎來「4月風」

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-10 00:21

天文台3月公布今年天氣預測，特別提到風季或早於6月前到來。天文台今日（9日）發文指，電腦預報顯示，下周中至後期可能有熱帶氣旋於菲律賓以東海域形成。不過天文台指，預報期愈長，誤差愈大，以電腦預報模式預計第二周的變化未必準確，熱帶氣旋走向仍存在頗大變數。

▼ 去年10月13日熱帶氣旋浪卡襲港▼

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熱帶氣旋「杜鵑」2月生成 未入南海已減弱

天文台今日發表最新「天氣隨筆」，指出踏入4月，菲律賓以東海域、南海南部、中部的海面溫度都比2月份略為上升，較有利熱帶氣旋生成。而今年2月，亦曾有熱帶氣旋形成，不過該熱帶氣旋「杜鵑」未進入南海便減弱為低壓區。

2月19日上午9時的向日葵8號衛星圖像，可見熱帶氣旋杜鵑在菲律賓以東。（天文台網頁圖片）

天文台指，歐洲中期天氣預報中心等部分電腦預報模式顯示，下周中至後期可能有熱帶氣旋於菲律賓以東海域形成，有可能進入南海。天文台強調，預報期愈長，天氣預報誤差愈大，以現時電腦預報模式，預測第二周的變化可謂莫衷一是，究竟向東北往台灣、西北到香港一帶或西向越南，仍是未知之數。

過去30年兩次4月發出氣旋警告

香港過去甚少在4月受熱帶氣旋影響。天文台表示，過去30年（1991-2020），僅在兩年的4月發出熱帶氣旋警告，包括1999年的「利奧」和2008年的「浣熊」。