南海低壓區漸增強形成熱帶氣旋　天文台擬晚間跳級發出3號風球

撰文：黃金棋
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本港今日（31日）烏雲密布，各區亦感受到驟雨狂風。天文台指位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會考慮在今晚發出3號強風信號，是罕見跳級不先發出1號風球，並取消強烈季候風信號。
預料該低壓區在明日周六（8月1日）及周日（8月2日）移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。
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內地中央氣象台及澳門氣象局將季風低壓列為熱帶低氣壓，並已發出預測路徑。澳門氣象局表示，晚上8時會發出三號風球及藍色風暴潮警告。
中央氣象台則指該熱帶低氣壓最大風力為7級，即每小時54公里，達本港三號風球風力；料將以每小時21公里左右的速度向西偏北方向移動。中央氣象台又預測，明日熱帶低氣壓中午前後登陸或擦過海南島；周日有機會升為熱帶風暴，至下午登陸越南。
▼ECMWF預測▼
參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區現時於南海中北部，今日中心氣壓最低為998 hPa，可達熱帶風暴程度。預料移向海南島一帶，該低壓區周六橫過海南島後，繼續移向越南一帶，下周一（8月3日）將於河內附近登陸並消散。
至於美國全球預報系統（GFS）則同樣預測低壓區移向海南島一帶，明日於海南島西南邊橫過後續移向河內一帶，並於周二（8月4日）登錄。而料最低中心氣壓為992 hPa，可達熱帶風暴程度。
▼GFS預測▼