南海低壓區漸增強形成熱帶氣旋　天文台擬晚間跳級發出3號風球

本港今日（31日）烏雲密布，各區亦感受到驟雨狂風。天文台指位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會考慮在今晚發出3號強風信號，是罕見跳級不先發出1號風球，並取消強烈季候風信號。

預料該低壓區在明日周六（8月1日）及周日（8月2日）移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。