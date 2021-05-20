南丫島附近海域現水龍捲　天文台指長洲東灣見漏斗雲形成

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-20 18:45

天文台表示，今日（20日）早上8時許，有市民報告在南丫島附近海域出現水龍捲。而天文台位於長洲東灣的攝影機，則拍攝到在相若位置有漏斗雲形成。天文台解釋，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，亦俗稱為「龍吸水」。

天文台今日Facebook中表示，有市民報告在南丫島附近海域出現水龍捲，位於長洲東灣的攝影機，則拍攝到在相若位置有漏斗雲形成。根據天文台網頁資料，水龍捲發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。而天文台在2018年6月內，共有三天接獲水龍捲報告，其中有兩次都在長洲附近水域發生；在香港出現的水龍捲則於5月至10月期間的雨季最常見。

水龍捲可分兩類

天文台又指，水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。而其生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。