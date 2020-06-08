香港驚現水龍捲！天變異象？天文台拆解成因話你知邊區最常見

【天文台水龍捲大拆解】香港連日橫風橫雨雷聲處處，今日更出現難得一見的水龍捲奇觀，引起熱烈討論。究竟水龍捲出現是天變異象，還是有人穿越時空呢？等天文台拆解水龍捲現象吧！

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就在本港雷雨交加之際，天文台上午10時左右收到赤鱲角有水龍捲報告。而網民Samuel Tai亦在‎Facebook群組「社區天氣觀測計劃CWOS」上載圖片，見到水龍捲出現在機場三跑道地盤附近。

↓↓↓ 赤鱲角「水龍捲」情況（點小圖放大看） ↓↓↓

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其實不時有電視劇利用「水龍捲」作為穿越時空的媒介，一旦出現必有怪事發生↓↓↓

無線（TVB）《張保仔》劇照

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但究竟真實的水龍捲是什麼一回事呢？

2018年6月22日早上，有市民於長洲拍攝到水龍捲。（照片來源：Kit La／天文台）

天文台指出，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜水滴的雲柱，由對流雲底部連接着水面，而水龍捲風速一般較陸地上龍捲風為低；由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲原來有兩大類

水龍捲分兩大類，第一類是較常見的水龍捲，它在相對良好天氣下發生，與雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下，天文台引述研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流，在這些冷外散氣流的匯聚區域內，加上溫暖的海面，有利這類水龍捲形成。

第一類水龍捲形成之概念模型。（天文台）

不過這類水龍捲生命周期和移動路徑較短，一般不會持續超過20分鐘；當它們登上陸地後便迅速消散，很少會深入內陸。

至於第二類水龍捲，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

水龍捲哪區最常見？

在香港，水龍捲大多於5至9月不穩定天氣時出現，於1959年至2019年間，於香港目睹的水龍捲個案共有39宗。

其中在2018年6月內，共有3天接獲水龍捲報告，其中2次都在長洲附近水域發生。

資料來源：天文台