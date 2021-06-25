天文台預計周日起連續3日局部地區有雷暴　下周五起酷熱達33度

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-25 13:05

本港近日天氣不穩，昨午（24日）更一度發出黃色暴雨警告。天文台今日（25日）中午表示，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區更有雷暴，未來幾天都仍然有驟雨。 根據天文台的九天天氣預報，未來9日都有驟雨，下周日至三（27至30日）早上局部地區有雷暴；之後到下周五（7月2日）起，則連續3日酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度。

天文台表示，與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早港島、觀塘及西貢多處地區錄得超過20毫米雨量。預測本港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩南至西南風。

天文台展望未來數天有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。至於現時影響華南沿岸的低壓槽，會在明日逐漸減弱。周末期間有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，預料西南氣流會在下周初至中期，為廣東沿岸帶來驟雨。隨着高空反氣旋增強，下周後期天色好轉，但天氣酷熱。

據天文台的九天天氣預報，周日至下周三（27至30日）早上局部地區有雷暴，氣溫介乎28至31度。至於7月1日回歸紀念日假期，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。之後下周五起，連續3日日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

（天文台網頁截圖）

「薔琵」大致移向日本以南海域

天文台又指，在正午12時，強烈熱帶風暴薔琵集結在硫黃島之西南偏南約440公里，預料向北或西北偏北移動，時速約15公里，在未來兩、三日大致移向日本以南海域。