低壓區下周或發展為熱帶氣旋　天文台指變數大　料下周有驟雨

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-02 17:52

連續一個多星期的有雨天氣後，香港近日終見天晴。天文台表示，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部，本港今日（2日）下午多處地區氣溫上升至33度或以上，上水更錄得34.7度高溫。天文台預料，明早有一、兩陣驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。隨後一、兩日大致天晴，日間酷熱。

天文台又指，一個廣闊低壓區會影響菲律賓附近海域，有機會進一步發展，並將進入南海範圍，下周二、三廣東沿岸驟雨增多。天文台在其網頁的「天氣隨筆」欄目指出，歐洲中期天氣預報中心的最新運算結果顯示，該低壓區在下周初至中期有些機會發展為熱帶氣旋，但發展較為緩慢。現時各個預測有分歧，屆時的強度及位置存在相當大的變數。

歐洲中期天氣預報中心預測下週初至中期的熱帶氣旋出現概率分佈圖。圖中偏紅色代表概率較低，而藍色則代表較高。（天文台圖片）

天文台表示，預料副熱帶高壓脊會在下週覆蓋中國東南部，此時若有熱帶氣旋在副高壓脊南邊或西南邊的海洋上生成，該熱帶氣旋便有機會沿著副高壓脊邊沿，向西北方向進入南海，甚至影響南海西北部一帶。

天文台續指，部分電腦預報模式預測，一個廣闊低壓區會在下週初影響菲律賓附近海域，並有機會進一步發展。有預測結果顯示，該低壓區會在下周初至中期發展成熱帶氣旋，但現時仍存變數。不過天文台指，受該低壓區影響，下週中期廣東沿岸的驟雨將會增多。

一連三日持續酷熱 周日市區最高34度

天文台預測，未來兩三日華南沿岸會受高空反氣旋影響，帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，周末兩日氣溫介乎29至34度，大致天晴。至下周氣溫有稍微下降，預計受低壓區影響，下周二、三廣東沿岸驟雨增多，局部地區會有雷暴，至下周後期高空反氣旋再度增強，陽光再次出現，但仍有驟雨。

至於明早（3日）預料有一、兩陣驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。根據天文台的分區天氣預測，上水明日下午1時將錄得35度高溫。隨後一、兩日大致天晴，日間酷熱。

（天文台圖片）

（天文台網頁截圖）