天文台料廣闊低壓區下周入南海　港驟雨增多　美預報下周六最接近

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-01 21:00

踏入7月，本港重見陽光炎熱天氣。天文台預測，預料南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日增強，華南沿岸周末期間大致天晴，而周六（3日）及周日（4日）市區氣溫同料介乎攝氏29至33度，上水及打鼓嶺更料高見35度。下周三（7日）是廿四節氣中的「小暑」，天文台料當日最高氣溫為31度，未見酷熱。 另外，天文台指一個廣闊低壓區將會影響菲律賓以東海域，並在下周初移向南海中至北部，廣東沿岸驟雨增多。根據美國預報，該低壓區下周四（8日）進入南海，下周六（10日）最接近本港，大致移向越南一帶。

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天文台指，一股西南氣流正為廣東帶來驟雨。同時，高空反氣旋正影響南海北部。今日（1日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至31度或以上，天文台最高錄32.4度，元朗更高見34.2度。天文台又預測，今日短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。吹和緩南至西南風，離岸風勢清勁。

展望明日本港部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度。而周末期間日間酷熱，周六及周日同樣大致天晴，市區氣溫同料介乎29至33度，市民周末外出要多補充水分，避免中暑。

▼GFS預測▼

天文台又預料，下周一（5日）起連續六日有驟雨，最高氣溫則徘徊31至32度。下周三是廿四節氣中的「小暑」，代表天氣日漸炎熱，可是還未去到最熱的時候。天文台料下周三短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度，未見酷熱。

低壓區下周六最接近 或進入本港800公里範圍

另外，天文台指一個廣闊低壓區將會影響菲律賓以東海域，並在下周初移向南海中至北部，而根據美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區下周四橫過菲律賓進入南海；下周六則最接近本港，或進入本港800公里範圍，其後大致向越南河內移動。GFS料該低壓區海平面中心氣壓最低為986 hPa，即達強烈熱帶風暴程度。然而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見該低壓區蹤影。

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