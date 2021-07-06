天文台｜一號風球料今日維持　雙熱帶氣旋夾擊　晚上幾陣狂風驟雨

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-06 14:19

兩個熱帶氣旋在香港約800公里內，分別位於南海中部及台灣海峽附近，天文台預計一號戒備信號會於今日餘下時間維持，而由兩個熱帶氣旋相關的驟雨亦正影響廣東沿岸，香港局部地區會有驟雨及雷暴，今晚亦有幾陣狂風驟雨。 位於南海中部的熱帶氣旋亦會增強，天文台預測未來兩天會有雷暴，連續9天都有驟雨，而隨著副熱帶高壓脊向西伸展，星期五及週末期間廣東沿岸大致天晴及酷熱。

本港由今早清晨起發出一號戒備信號，現時有兩個熱帶氣旋在香港約800公里內。在中午12時，其中一個位於台灣海峽附近的熱帶低氣壓集結在香港之東北偏東約600公里，預料會向西北偏北移動，時速約18公里，大致移向中國東南沿岸。天文台指，台灣海峽的熱帶低氣壓正逐漸減弱。

另外一個位於南海中部的熱帶低氣壓，於中午時集結在香港之西南偏南約760公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北偏北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。天文台指，該熱帶低氣壓在過去數小時移動緩慢及有所增强，但今日仍會與香港保持超過500公里距離，預料明日橫過海南島，進入北部灣

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位於南海中部的熱帶氣旋預計會增強，與其相關的狂風驟雨會在明日（7日）影響華南沿岸，天文台亦預計本港下午短暫時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，今晚會有幾陣狂風驟雨，吹和緩東，離岸風勢間中清勁。

天文台指，明天間中會有驟雨，星期四驟雨將會減少，並隨著副熱帶高壓脊向西伸展，星期五及週末期間廣東沿岸大致天晴及酷熱，氣溫介乎攝氏28至33度，未來9天預計都有驟雨。