打孖風｜雙熱帶低氣壓形成夾擊香港　天文台料周二晚升級熱帶風暴

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-06 01:08

現時有兩股熱帶氣旋系統發展，位於呂宋東北的熱帶低氣壓正橫過呂宋海峽，將為廣東東部帶來狂風驟雨；位於南海中部的低壓區亦有所發展，天文台今晚（5日）表示，低壓區正逐漸增強，形容「一個熱帶氣旋似乎在形成中」，其後將其升級為熱帶低氣壓，預測會在明日（6日）移向海南島一帶，為廣東沿岸帶來不穩定天氣。天文台明早會視乎兩股熱帶氣旋系統，考慮發出一號戒備信號。

根據天文台預測，東面的熱帶低氣壓將進入香港以東400公里戒範圍，明晚約8時在香港東北約300公里掠過；西南面的熱帶低氣壓則最近距離約600公里。因本港位置及地理形勢，東登熱帶氣旋對港威脅不大，但西登的熱帶氣旋，即使距離較遠，但仍會令本港風力大增。

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現時有一個低壓區及一個熱帶低氣壓分別集結在南中國海及呂宋海峽。(天文台圖片)

一個在呂宋海峽、一個在海南島以南

天文台表示，在晚上11時，東面的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以北約740公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽，預料明大致移向廣東東部沿岸，由於其環流較細小，料為中國東南部帶來狂風驟雨。

位於南海中部的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓。在晚上11時，該熱帶低氣壓集結在海南島三亞之東南約470公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。

兩風距進或少於1000公里

熱帶低氣壓尚未命名，不過天文台料會在南中國海雙雙增強，大約明晚8時升格為熱帶風暴，屆時料有名稱。東面的熱帶低氣壓中心附近最高持續風速每小時75公里；近海南島的熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速每小時65公里。

兩個熱帶氣旋系統的中心距離，按天文台預測，可能相距少於1,000公里，有條件出現藤原效應（Fujiwara effect），以兩者連線的中心為圓心，繞著圓心互相旋轉。不過按天文台的預測，一個向北移入內地、一個向西移向越南，似乎不會發生。

天文台預測雖有兩個熱帶低氣壓「夾擊」香港，但本港風力周二未見大增。（天文台圖片）

天文台預測本港風力未有大增

至於對港影響，天文台預料，明日稍後狂風驟雨增多，及局部地區有雷暴，氣溫介乎27至31度；吹和緩（4級）東風，離岸間中清勁（5級），天文台會視乎兩股熱帶氣旋系統的發展及動向，在明早考慮發出一號戒備信號，托提醒市民明早外出前留意最新天氣報告。展望未來，天文台料周三間中仍有狂風驟雨，到本周後期天色漸好轉。

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