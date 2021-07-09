今午現「立竿無影」　天文台料周六、日酷熱高見34度　一區達36度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-09 13:34

踏入7月，本港近日天氣又見酷熱。天文台預測，副熱帶高壓脊會在未來數日為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，料明日（10日）及周日（11日）市區同樣高見34度；而上水更達36度。天文台料隨著副熱帶高壓脊，在下周中後期稍為減弱，華南地區有幾陣驟雨。 另外，天文台指，今日（9日）中午12點29分將會有「日當頭」 現象，即出現「立竿無影」情況。

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今日天氣酷熱，天文台指副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。今日正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右，當中天文台錄得32.2度，上水及石崗更高見逾35度。天文台料今日天晴，下午酷熱，吹微風，而酷熱天氣警告亦正生效。

天文台又表示，本港每年夏至前後亦分別有一次「日當頭」現象，今年的第二次就會在今日中午12點29分發生，太陽會正上方出現，屆時將現「立竿無影」。

展望未來數日大致天晴，天氣持續酷熱，下周中後期有幾陣驟雨。明日（10日）大致天晴及酷熱，周日（11日）則同樣大致天晴酷熱，但局部地區有驟雨。而兩日氣溫同高見34度，而上水兩日亦料達36度，打鼓嶺、流浮山等多區亦料35度。

天文台又預測，酷熱天氣將持續到下周二（13日），至下周五（16日）起，則或要暫別陽光。天文台料屆時將大致多雲，有幾陣驟雨；而下周六（17日）更局部地區有雷暴，氣溫亦稍降至介乎27至31度。

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天文台︰今年上半年異常溫暖

天文台昨日（8日）亦回顧剛過去的6月天氣，指由於過去四個月氣溫遠較正常高，本港上半年異常溫暖，今年1月至6月平均最高氣溫26.3度、平均氣溫23.3度及平均最低氣溫21.3度，均是有記錄以來同期的最高。

另外，根據內地中央氣象台預測，7月中旬後期熱帶低氣壓趨於活躍，將有一至兩個颱風生成。

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