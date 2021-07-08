撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-08 18:51

公務事務局7月釋出的公務員及非公務員職位空缺中，一些學歷要求較低、無需特定科目要求的低門檻職位外當然夠筍，但除此之外，不少要求指定科目或技能職位亦值得留意！例如香港天文台正聘請社交媒體主任，月薪便達$42,545，可謂贏絕同行的「小編」們！另外亦有部分不需大學畢業的職位空缺，月薪亦能超過2萬！

大家平時有沒有留意天文台的社交平台？（資料圖片）

繼低門檻職位空缺後，《開罐 Opener》再為大家從7月政府工招聘中整合出10份月薪2萬或以上、大學學士學位或以下、工作經驗三年或以下的職位空缺（包括公務員及非公務員）。好讓一眾職場新手、甚至是應屆畢業生能好好抓緊鐵飯碗！

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鑑於以上10份職位各有指定科目或專業資格，難以定論哪份最好做。但若具備所述條件，職場新鮮人不妨先從冇標明需要工作經驗的工作開始，如稅務局的合約助理評稅主任或水務署的水務化驗師。

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同場加映：7月低門檻超筍政府工一覽

若然以上政府工對你來說過於進取，則可留意一下一些門檻較低的職位空缺。《開罐 Opener》整合了近期門檻較低，學士學位或以下、工作經驗兩年或以下，共9份職位筍工空缺。當中最吸引必數一份只需學士畢業及一年工作經驗、月薪過3萬的行政工作！

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其他部門都有請人！點擊睇全文：教育局請行政主任 一年經驗月薪過3萬！7月低門檻超筍政府工一覽

同場加映：黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡風頭！

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV日本改編劇《大叔的愛》香港版日終於播出，作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！



兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

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點擊睇全文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭