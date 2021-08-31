明日開學　早上或有驟雨及雷暴　天文台提醒預留充裕時間上學

明日開學，同學們正為新學年作準備，開學日天氣當然要留意。天文台預測，明日（9月1日）初時天氣依然不穩，間中有驟雨及雷暴，到下午驟雨減少。隨著高空擾動逐漸遠離華南沿岸，本周後期驟雨減少，部分時間有陽光，但一道廣闊低壓槽會影響南海中北部，並在下周初靠近廣東沿岸。



本港天氣陰晴不定，天文台預測，明日開學日初時天氣依然不穩定。（資料圖片）

日間最高30度 下午短暫時間有陽光

天文台指，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸地區及南海北部，預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。吹和緩東風，風勢間中清勁。截至下午一時，天文台錄得氣溫26度，相對濕度88%。

中小學明日開學，天文台預測，明日大致多雲，間中有驟雨及雷暴。下午驟雨減少，短暫時間有陽光，最高氣溫是30度。

天文台撰文指，現時九天天氣預報 9月1日的「顯著降雨概率預報」為「中」，同學們當天早上出門前應留意天文台最新的本港地區天氣預報，必要時預留較充裕時間上學。如果大雨可能在短期內影響本港，天文台或會發出「特別天氣提示」，提醒雨區靠近香港的信息，而同學們亦需留意會否有天氣警告信號生效。

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本周後期驟雨減少

隨著高空擾動逐漸遠離華南沿岸，本週後期該區驟雨減少，隨後兩三日部分時間有陽光及酷熱，氣溫最高可達33度。但一道廣闊低壓槽會影響南海中北部，並在下週初靠近廣東沿岸。

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