開學日天氣︱9月1日早上或有驟雨及雷暴　出門應預留較充裕時間

經過悠長的暑假，每年莘莘學子的開學日（9月1日）又到了，相信同學們都要重新適應早起和通勤吧。不過，今年開學日早上可能有驟雨及雷暴，同學們記得要留意天氣變化，出門時帶備雨具。

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



最新的電腦預報模式顯示高空擾動會在今日（8月31日）至9月1日早上影響廣東沿岸及南海北部 （圖一），加上近地面亦有槽脊之間引致的氣團匯聚（圖二），為驟雨發展提供有利的條件，因此該區天氣會變得不穩定。各大電腦預報模式亦預測9月1日早上香港附近有機會出現顯著降雨，但位置及強度仍存在變數（圖三）。

現時九天天氣預報 9月1日的「顯著降雨概率預報」為「中」，同學們當天早上出門前應留意天文台最新的本港地區天氣預報，必要時預留較充裕時間上學。如果大雨可能在短期內影響本港，天文台或會發出「特別天氣提示」，提醒雨區靠近香港的信息，而同學們亦需留意會否有天氣警告信號生效。

隨著高空擾動逐漸遠離華南沿岸，預料本港天氣在開學日下午會好轉，驟雨減少，放學應該可以輕鬆一點吧。到本週中後期更會部分時間有陽光。

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原文：開學日天氣作者：香港天文台陳維洵 梁浩明 王卓瑤 羅曉輝