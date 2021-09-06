雙颱風｜2熱帶低氣壓生成　天文台料一個移入南海　周末風力增強

2018年超強颱風「山竹」襲港三周年將到，根據天文台今早（6日）發出的九天天氣預報，指出有兩個熱帶低氣壓（熱帶氣旋雛型）已生成，位置在菲律賓以東附近海域及西北太平洋，天文台預測一個會向西走，進入南中國海，移向海南島方向，另一個向北走，移向琉球群島一帶。



天文台預測未來數日天氣十分懸殊，本周四及五大致天晴及酷熱，料最高氣溫達攝氏33度；周未起受到熱帶氣旋影響，吹和緩至清勁（4至5級）東風，稍後離岸間中達強風程度（6級），即3號風球風力，至下周初期仍有狂風雷暴。



▼2018年9月超強颱風「山竹」襲港情況▼



+ 6

空反氣旋及高空擾動將先後影響本港天氣

今日（6日）本港天氣炎熱，中午12時，天文台錄得最高氣溫31度，相對濕度66%，酷熱天氣警告現正生效。天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，但高空擾動會在明日為廣東沿岸帶來驟雨，高空反氣旋會於隨後兩三日覆蓋華南，明天將大致多雲有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎26至31度。

(天文台截圖)

移入南海熱帶氣旋料周六最接近香港

現時亦有兩個熱帶低氣壓正位於菲律賓以東附近海域及西北太平洋，天文台表示，在正午12時，位於菲律賓以東附近海域的熱帶低氣壓集結在馬尼接之東南偏東約790公里，預料向西北移動，時速約15公里，天文台預料熱帶氣旋會在本周中後期進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶。按歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）推算，該熱帶低氣壓將在本周六早上最接近本港。

天文台公布的熱帶氣旋預測移動路徑圖，位於菲律賓海域的熱帶低氣壓將逐漸增強，明早（7日）升級至熱帶風暴，逐向西北方向移動，掠過呂宋中部並略為減弱，周四（9日）進入南中國海再增強，其後移入香港800公里防範範圍 ，至周六（11日）殺入本港400公里防範範圍，其時維持熱帶風暴級，中心附近最高持續風速達每小時75公里。

▼8月27日早上多處見彩虹▼



+ 16

另一個熱帶氣旋向西北偏北移向琉球群島

另一位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在雅蒲島之北約460公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向琉球群島一帶。按ECMWG及美國全球預報系統（GFS）預測，有關熱帶低氣壓正向台灣及琉球群島一帶移動，未必靠近本港。

根據天文台公布的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，該熱帶低氣壓將移向東海，並逐漸增強至颱風級別。

因應兩個熱帶氣旋靠近，天文台預計周末期間驟雨較多，風勢較大，預計周末至下周初天氣轉壞，有驟雨及幾陣狂雷暴。

▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼

