雙颱風｜康森逼近　天文台明考慮發一號風球　燦都升級超強颱風

雙熱帶氣旋周末相繼來襲。本港天文台最新預測，強烈熱帶風暴「康森」最快周五（10日）會在本港以南至西南約500公里外掠過，並會在明日﹙9日﹚日間考慮發出一號戒備信號。



另一股熱帶氣旋「燦都」已在短時間內迅速升級成為超強颱風並繼續增強，中心持續風力更將達每小時220公里。天文台預測「燦都」在周六（11日）維持超強颱風強度，進入本港800公里範圍，翌日減弱成強颱風在約500公里範圍掠過，不會在台灣登陸，其後移向廈門市一帶。



天文台又預測，「燦都」有可能進入南海東北部並與「康森」出現相互作用，周末至下周初令中國東南沿岸天氣持續不穩定，本港周五間中有狂風驟雨及雷暴，有雷暴的天氣料持續至下周二（14日）。



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在正午12時，強烈熱帶風暴「康森」集結在馬尼拉以南約40公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋，進入南海中部。按香港天文台預測，「康森」今日橫過菲律賓中部，並於周四及周五橫過南海，期間一度減弱成熱帶風暴。但是，進入本港800公里範圍後，「康森」將再度增強成為強烈熱帶風暴，並與本港維持約500公里距離，大致移向海南島一帶。

內地中央氣象台亦預測，「康森」將穿過菲律賓呂宋島，並在明日到南海東部海面，入海後強度將增強，轉向西北偏北方向移動，逐漸向廣東西部至海南島東部一帶沿海靠近，同樣預測強度最高達強熱帶風暴級別。至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），預測「康森」進入南海後最高達熱帶風暴程度，移動到海南島後消散。

▼ECMWF預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼

▼GFS預測兩個熱帶氣旋移動路徑▼

「燦都」升級超強颱風靠近本港

至於「燦都」昨日（7日）下午仍是熱帶風暴，不足一日內連升4級至超強颱風，在正午12時，超強颱風「燦都」集結在台北之東南約1470公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣及呂宋海峽，最快周六進入本港800公里範圍，周日再殺入600公里範圍時，將稍減弱成強颱風。

按目前天文台預測路徑，「燦都」不會在台灣登陸，移向廈門市一帶登陸後再減弱成颱風。內地中央氣象台則預料，「燦都」還會略有增強，明日開始強度緩慢減弱，並逐漸向台灣東南部一帶沿海靠近，也可能穿過巴斯海峽向粤閩一帶沿海靠近。

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周四起一連6日迎雷暴

至於本港天氣，酷熱天氣警告現正生效，在正午時分多區已升溫至攝氏33度，高空反氣旋會於明日覆蓋華南，令本港繼續天晴酷熱，但稍後局部地區有雷暴。與「康森」相關的狂風驟雨及雷暴會在周五影響廣東沿岸，該區風勢較大，天文台預測，本港周五大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，離岸風間中達6級，即風力達三號風球程度。

此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋「燦都」會在未來兩、三日，大致移向台灣及呂宋海峽，隨後有可能進入南海東北部並與「康森」出現相互作用，周末至下周初，中國東南沿岸天氣持續不穩定。

天文台預測，本港周四起一連六日有雷暴，其中下周一及二更迎來狂風雷暴，最快下周三（15日）起才短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度。

（天文台網站截圖）

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