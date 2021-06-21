天文台推出熱帶氣旋電子書　可比較不同強颱風加話你知防風貼士

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-21 21:33

為加深兒童對熱帶氣旋認識，香港天文台推出《熱帶氣旋之旅》電子書，學習各種有關風暴結構的科學知識，以及防風「貼士」。天文台科學主任龔穎恒表示，希望以有趣的圖像及簡易的文字，讓小讀者在閱讀過程中學習重要知識。

電子書中文版目前已上載天文台網頁及我的天文台App，公眾可任意閱讀，預計下半年將會推出英文版。

電子書記載1874年超強颱風

《熱帶氣旋之旅》電子書主要針對中小學生，當中有大量動畫及圖像，以深入淺出的方法講解熱帶氣旋知識。龔穎恒表示，書中記錄了自1874年以來的超強颱風，包括1874年的甲戌風災，以至2018年的超強颱風「山竹」等。讀者可比較不同颱風的風力、風速等資訊，而書中亦附有當年的風災照片可供參考，更有珍貴的歷史圖片。市民可透過電子書，學習各種有關風暴結構的科學知識，以及防風「貼士」。

天文台：望以簡單文字傳遞重要知識

《熱帶氣旋之旅》電子書項目緣起於去年的暑期實習，實習生校友張楚珊在設計資訊圖像時，搜集了大量熱帶氣旋資料，有見及此，將之整合而成一本電子書的念頭由此萌生。時隔一年，即便實習生計劃已然結束，龔穎恒與張楚珊依然保持聯繫，合作於今年6月推出電子書。

張楚珊說：「讀設計嘅人都想出product，實習畀到好好嘅機會我，電子書係個好好的途徑，畀我用自己嘅idea畀唔同年齡層的人睇返，帶畀我好大滿足感。」

正籌備以「輻射」為題電子書

龔穎恒表示，香港天文台一直關注公眾教育。如2017年時亦曾推出以「雲」為主題的電子書《度天賞雲》。未來天文台亦將與香港教育城合作，於學生群體內推廣氣象知識。天文台目前亦正籌備製作以「輻射」為題的電子書，預料會繼續與學生合作設計當中的資訊圖像。

龔表示，天文台職員出身以科學背景為主，少有設計出身，有時難以將複雜的理論轉化為有趣的知識以吸引大眾，「希望用豐富、有趣嘅圖像，以及簡易嘅文字，畀讀者喺閱讀過程中學到重要知識。」