將軍澳落雹｜天文台發冰雹報告　預料本港短期內或續受冰雹影響

今日（16日）市區氣溫最高達攝氏32度，卻疑似落冰雹？下午約1時，有多名網民表示於將軍澳發現落冰雹，部份人上載手持冰雹的相片。大約1時，天文台發出特別天氣提示，指將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台於下午1時22分表示，在下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。

翻查資料，自1967年以來，香港一共錄得40日落冰雹，其中有兩日來自9月。



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翻看天文台過往的文章，落雹是一種自然現象，在香港並不常見，平均每一至兩年才出現一次，在過去20年間，香港共有11日錄得冰雹報告。近年本地較大規模落雹的一次，發生於2014年3月30日晚上。當晚受低壓槽影響，香港廣泛地區出現滂沱大雨及強烈雷暴並伴隨落雹，天文台更需要發出黑色暴雨警告信號。在暴雨期間，天文台收到本港多處地區的冰雹報告，大部分報告的冰雹大小約20至30毫米。

至於冰雹的成因，天文台曾指，冰雹是強雷暴中產生的大冰粒，強雷暴出現時，大氣的垂直運動十分猛烈。由於大氣對流層的温度一般隨高度增加而下降，當較暖濕空氣上升時，空氣中的水分會遇冷凝結。由於上升氣流猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒。打滾過程冰粒不斷吸收水分，像「雪球」般越滾越大，最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹。

本港中午一小時內錄逾1500次閃電

根據天文台網頁資料，新界東一帶亦錄得多次閃電，在中午12時至1時，香港全境錄得997次雲間閃電，其中670次在新界東發生；至於電對地閃電則有549次，其中多達441次在新界東發生。