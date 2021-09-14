天文台料明起三日驟雨雷暴　下周四秋分未見涼意　一區或高見35度

本港暫別酷熱天氣，天色漸轉不穩。天文台預測，華南沿岸未來兩三日風勢微弱，而一道雨帶會持續影響該區，中午一度發出特別天氣提示，指本港持續有雷雨發展。由明日（15日）起一連三日將有驟雨及雷暴，市民外出緊記帶備雨傘。隨著高空反氣旋增強，周末期間華南地區天色好轉及酷熱。

下周二（21日）為中秋節，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市民或難以賞月。另外，下周三（23日）為廿四節氣中的「秋分」，但天文台料市區氣溫介乎27至32度，上水更或達35度，仍然未見秋意。



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天文台表示，今日廣東沿岸風勢微弱；此外，雷雨正影響該區。天文台今日（14日）亦一度於下午12時25分發出特別天氣提示，指本港持續有雷雨發展，預料局部地區雨勢頗大，提醒市民提高警惕。天文台其後指，下午的驟雨主要影響新界北部，落馬洲錄得約50毫米雨量。

酷熱天氣警告持續逾160小時今早取消

至於今日天氣方面，天文台料大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢頗大；吹微風。另外，天文台在早上10時15分取消酷熱天氣警告，該次警告由9月7日生效，持續逾160小時。展望未來兩三日間中有驟雨，周末期間部分時間有陽光。

天文台預測，華南沿岸未來兩三日風勢微弱，而一道雨帶會持續影響該區。（天文台網頁截圖）

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天文台預料，明日（15日）本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大，下午短暫時間有陽光；氣溫則介乎27至32度。驟雨及雷暴天氣料持續至周五（17日），周六（18日）起天色好轉；下周日（19日）則料大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨，市區氣溫介乎28至33度。

下周二（21日）中秋節或有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度。下周四（23日）「秋分」，代表秋季的中間點，晝夜時間長短再次相等。不過天文台料下周四短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫介乎27至32度，天氣仍然炎熱。

天文台指，虹彩雲是一種特殊光學現象，當陽光穿過雲中的微細水滴或冰晶後，產生繞射作用而形成，呈現柔和生動的色彩。（天文台Facebook圖片／Jeffrey Chang攝）

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