中秋節｜天文台料賞月夜有雨　日間最高33度　翌日公眾假期有雷暴

本港近日天氣時晴時雨，天文台於今日（20日）下午一度發出局部地區大雨提示，指新界北區的雨勢特別大，並可能有嚴重水浸。根據天文台最新九天天氣預測，明日中秋節正日仍然有雨，而日間天氣酷熱，最高溫度達攝氏33度。



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天文台於下午約3時發出局部地區大雨提示，指新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。根據天文台的雨量分布圖，於下午3時半，於粉嶺及沙田一帶錄得最多雨量。

天文台於下午更新的天氣預測，今日下午部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，新界北部雨勢較大。今晚大致多雲，吹輕微至和緩偏東風。

天文台的雨量分布圖。（天文台網站截圖）

中秋節翌日假期有雷暴

至於最新的九天天氣預報，明日中秋節仍然有雨，局部地區將有驟雨，部分時間有陽光，日間酷熱，最高氣溫達攝氏33度；而周三中秋節翌日假期同樣受驟雨影響，並有幾陣雷暴，而最高氣溫亦達攝氏32度。

天文台料雨天將維持至下周，下周一（27日）起部份時間將有陽光，局部地區有驟雨。天文台指，一股清勁偏東氣流會在周三抵達廣東沿岸，本周後期該區雲量較多，有幾陣驟雨，預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和。

九天天氣預報。（天文台網站截圖）

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