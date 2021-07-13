天文台預測連續三日高達35度　地盤工人：着衫同唔着衫都冇分別

酷熱天氣警告仍然生效，今日（13日）全港多區錄得高溫，天文台下午錄得攝氏35.3度，預料未來兩三日本港天氣持續酷熱，明日（14日）或第三日錄得35度，呼籲市民應慎防中暑。



高溫下市民外出都要帶備消暑之寶——手提風扇仔；在戶外工作的人士特別辛苦，有地盤工人表示，工作時「着衫同唔着衫都冇分別」，不過公司也體諒，額外提供能量飲料和水果給大家消暑，每日要換三件衫，會特別留意身體情況，「一感覺心跳加快同頭暈就會休息架啦」。



+ 10

市民出街帶三把風扇仔

受訪者馬先生形容今天一出門，走兩步便大汗淋漓。他負責化妝品批發，雖然在戶外工作的時間表較少，但至少會有一支水跟身，貨品亦可能因高溫而變質。「貨品要保持45度以下，都會擔心在戶外運送過程時變壞。」

在荃灣的林太今天與兩名女兒帶家貓到診所求醫，「覺得擔遮都遮唔到太陽。」手提風扇和水都是林太女兒的必需品。她表示平日出街都會帶上三把扇供她們三人扇涼，到街上消閒都可免則免。

天文台今日在多區錄得超過35度。(天文台網頁截圖）

地盤天人：公司提供能量飲料和水果消暑

戴先生在荃灣一個地盤負責泥水工作，日常工作需要攀爬竹棚。被問到與平日相比，是否多了防暑措施，他透露公司有額外提供能量飲料和水果消暑。提及到今天炎熱程度，他形容為「着衫同唔着衫都冇分別」，「每個半至兩個鐘就去陰涼地方唞下，一感覺心跳加快同頭暈就會休息架啦」，每日要換三件衫。

地盤工人戴先生表示，一感覺心跳加快和頭暈就會休息，（黃浩謙攝）

衛生署衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士應採取適當措施，預防中暑及曬傷，在進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水；進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度；肥胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，他們應特別注意。

天文台九天天氣預報顯示，未來一兩日中國東南部持續晴朗及酷熱。（天文台網頁截圖）

周五晚上降溫 局部地區有雷暴

天文台總部在昨日及今日下午分別錄得最高35.1度及35.3度，這股熱浪仍未停，天文台下午發布的九天天氣預報顯示，受高空反氣旋支配，未來一兩日中國東南部持續晴朗及酷熱，明日仍可高達35度。

不過預料一個廣闊低壓區會在接近周末至下周初，為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，周五（16日）稍後局部地區有雷暴，氣溫略為回落，周六（17日）及下周日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫回落至最高31度；但其後又回升，下周四（22日）「大暑」回升至32度。