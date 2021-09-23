觀塘巨月吹落水　時速70公里強陣風襲香港　天文台料狂風雷暴持續

中秋「打卡」熱點觀塘巨型發光月亮，今早（23日）被一陣強勁怪風吹倒，先在海面飄浮，再漏氣扁塌，慘變不能吃的海中「生根」。這股強勁風勢不止觀塘獨有，天文台中午發出特別天氣提示指，預料有高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，估計下午至晚上大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，市民今晚想追多晚月，記緊帶遮！



早上部分地區錄得超過20毫米雨量

中秋過後，今早多區下滂沱大雨，除了上班族變成「落湯雞」，位於觀塘海濱的巨月亦飽受風吹雨打，最終塑帶撕裂，沉沒在大海之中。天文台表示，驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，令本港今早部分地區錄得超過20毫米雨量，並在中午12時05分發出特別天氣提示，指預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

早上大雨過後，雨勢中午已經暫停，雖然仍烏雲密布，但雨後出現彩虹。天文台預料，下午至今晚大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，吹和緩至清勁偏東風，雖然觀塘巨月無法再追，但市民今晚欲繼續賞月或遊玩的話，要記緊帶備雨傘。

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（天文台截圖）

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區間中有驟雨及雷暴，而高空擾動會在周末期間為南海北部帶來不穩定天氣，估計明日（24日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴。周末期間短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨，預料下周一（27日）廣東地區風勢減弱，天色才會好轉，部分時間有陽光，天氣酷熱；惟兩日後（29日）雨雲再度回歸，局部地區會有驟雨，下雨天會料至少持續至下周末。

在正午12時，位於南海中南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約360公里，預料向西北移動，在今、明兩日以時速約22公里，移向越南中部一帶。（天文台截圖）

熱帶氣旋趨越南 不入香港800公里

另外，香港較遠處有另外一股熱帶氣旋，在正午12時，位於南海中南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約360公里，預料向西北移動，在今、明兩日以時速約22公里，移向越南中部一帶，相信不會進入本港800公里範圍。

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